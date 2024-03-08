北市二殯天花板掉落傷人 疑材板變形市府促清查

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市第二殯儀館今天發生禮廳天花板掉落意外，造成民眾手部擦傷；疑似是因材板變形而掉落，殯葬處要求廠商全面清查並改善。

北市殯葬管理處長張世昌告訴中央社記者，今天下午第二殯儀館新大樓三樓禮廳天花板掉落，一名女性手部擦傷。

殯葬處以新聞稿回應，事件發生當下立即至現場關懷受傷民眾並協助上藥。該場次告別式結束後，殯葬處馬上找施工廠商到場一同檢視天花板掉落原因，並討論後續改善措施。

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殯葬處說，經檢視，疑似材板變形而掉落，是品質或是環境因素造成變形，已責請廠商即刻全部清查並盡速改善，廠商晚間針對新禮廳已完成檢查，以維護治喪民眾安全。

殯葬處表示，二殯二期新大樓開放使用部分，已拿到使照並依規定辦理分段查驗在案，今天這起事件廠商有保固責任，依合約規定必須完成改善；新大樓禮廳自今年1月2日採逐步開放，同時一殯也依照既定期程配合降載，絕非為了關閉一殯而急著開放禮廳，會要求廠商盡速提出加固措施，並盡快完成改善。（編輯：謝雅竹）1130308