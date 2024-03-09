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北市二殯新大樓天花板掉落 136處檢修口將加固

2024/3/9 15:23（3/9 15:37 更新）
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台北市立第二殯儀館景行樓一間禮廳發生天花板掉落砸傷民眾事件，工務局新工處9日表示，掉落的是活動式檢修口天花板，廠商針對檢修口天花板安裝間隙、天花板加勁鋼材進行已全面檢查完成，新工處並要求廠商需在檢修口天花板下方增設4道線板以優化加固。（台北市工務局新工處提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月9日
台北市立第二殯儀館景行樓一間禮廳發生天花板掉落砸傷民眾事件，工務局新工處9日表示，掉落的是活動式檢修口天花板，廠商針對檢修口天花板安裝間隙、天花板加勁鋼材進行已全面檢查完成，新工處並要求廠商需在檢修口天花板下方增設4道線板以優化加固。（台北市工務局新工處提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月9日
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市第二殯儀館景行樓1間禮廳的天花板昨天掉落砸傷民眾，新工處今天前往現勘後，要求廠商加固所有檢修口天花板，共136處預計15日前改善完成。

台北市立第二殯儀館景行樓去年底開始分階段啟用，1間位於3樓的禮廳天花板材板卻已變形，並在昨天掉落，導致1名女性手部擦傷。

台北市工務局新建工程處今天透過新聞稿說明，掉落的材板為活動式檢修口天花板，事發當下立即由館方人員協助受傷女性上藥及關懷，新工處同時要求廠商針對檢修口天花板安裝間隙、天花板加勁鋼材進行全面檢查，目前已檢查完成。

負責二殯2期整建工程的新工處指出，針對後續優化方案，新工處上午邀集設計建築師事務所、天花板專業廠商現勘，決議要求廠商在檢修口天花板下方增設4道線板，初步統計景行樓1到4樓共136處待改善，預計15日前完成。

殯葬處昨天表示，景行樓開放使用部分已拿到使照，正依規定辦理分段查驗，廠商依合約必須負責改善缺失。（編輯：方沛清）1130309

#二殯
#新工處
#台北市工務局新建工程處
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