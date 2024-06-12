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北市一殯60年走入歷史 「景行廳」銜牌落地功成身退

2024/6/12 11:45（6/12 12:18 更新）
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台北市立第一殯儀館將開拆，12日在景行廳舉行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，工作人員將「景行廳」字牌卸下。中央社記者徐肇昌攝 113年6月12日
台北市立第一殯儀館將開拆，12日在景行廳舉行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，工作人員將「景行廳」字牌卸下。中央社記者徐肇昌攝 113年6月12日
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）一殯營運近60年，因建物老舊及都市區位等因素將走入歷史，今舉辦灑淨法會，象徵性拆除景行廳銜牌；市長蔣萬安表示，這塊地會先作為停車場跟綠地使用。

位於中山區民權東路上的第一殯儀館民國54年啟用，已營運近60年，建物老舊且都市區位逐漸不符，明天正式開拆。

殯葬處表示，為拆除工程順遂、安定人心，今天偕同法鼓山關懷院辦理灑淨法會，以安撫眾生，洗滌塵氛。象徵性拆除第一殯儀館景行廳銜牌，表示著第一殯儀館落幕。

眾人先在廳內參與祈福法會，接著在館外見證「景行廳」三字落地，目送一殯功成身退。

台北市長蔣萬安接受媒體聯訪時表示，一殯一甲子以來，陪伴了很多往生者人生的最後一哩路，而這塊地短期會先作停車場以及綠地使用，中長期正積極地蒐集各方意見及地方需求。

媒體追問有沒有可能是蓋公司混合商宅、社宅、運動中心或長照專區，蔣萬安表示都在考量中，這塊地位處市中心，會為了北市長遠發展做有利評估；蔣萬安說，一殯這塊地西側及東北角有些私人地，是否徵收後做整體規劃，會再評估。

當地的行政里長鄭春華表示，一殯拆除後雖然里不再享有回饋金，但里民都很開心一殯要拆了，也希望市府讓地方活絡、帶動經濟，希望朝商辦大樓方向規劃，讓地方有面子。（編輯：張銘坤）1130612

台北市立第一殯儀館即將走入歷史，12日上午在景行廳舉行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會。中央社記者徐肇昌攝 113年6月12日
台北市立第一殯儀館即將走入歷史，12日上午在景行廳舉行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會。中央社記者徐肇昌攝 113年6月12日
台北市立第一殯儀館將開拆，12日在景行廳舉行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，圖為台北市長蔣萬安（前左）在一旁觀看工作人員將「景行廳」字牌卸下。中央社記者徐肇昌攝 113年6月12日
台北市立第一殯儀館將開拆，12日在景行廳舉行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，圖為台北市長蔣萬安（前左）在一旁觀看工作人員將「景行廳」字牌卸下。中央社記者徐肇昌攝 113年6月12日
北市第一殯儀館位於中山區民權東路，因建物老舊及都市區位等因素將走入歷史。圖為一殯鳥瞰圖。（中央社檔案照片）
北市第一殯儀館位於中山區民權東路，因建物老舊及都市區位等因素將走入歷史。圖為一殯鳥瞰圖。（中央社檔案照片）
1965年台北市立殯儀館舉行前副總統陳誠公祭，現場湧入前往弔唁的人群及的車輛。（中央社檔案照片）
1965年台北市立殯儀館舉行前副總統陳誠公祭，現場湧入前往弔唁的人群及的車輛。（中央社檔案照片）
台北市早期殯葬設施位於林森北路（今林森公園），後因不敷使用，1965年市政府在瑠公圳末梢沼澤公用地成立台北市立殯儀館，就是現今的第一殯儀館。圖為當年3月在一殯舉行的前副總統陳誠公祭儀式。（中央社檔案照片）
台北市早期殯葬設施位於林森北路（今林森公園），後因不敷使用，1965年市政府在瑠公圳末梢沼澤公用地成立台北市立殯儀館，就是現今的第一殯儀館。圖為當年3月在一殯舉行的前副總統陳誠公祭儀式。（中央社檔案照片）
1966年陸軍上將白崇禧公祭，靈柩自台北市立殯儀館移至六張犁安葬。（中央社檔案照片）
1966年陸軍上將白崇禧公祭，靈柩自台北市立殯儀館移至六張犁安葬。（中央社檔案照片）
台北市第一殯儀館「低碳禮廳」2014年啟用，標榜不掛布幔、不套椅套、不鋪地毯，以電子輓聯、外牌等布置提供環保治喪環境。（中央社檔案照片）
台北市第一殯儀館「低碳禮廳」2014年啟用，標榜不掛布幔、不套椅套、不鋪地毯，以電子輓聯、外牌等布置提供環保治喪環境。（中央社檔案照片）
#蔣萬安
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