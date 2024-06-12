北市一殯60年走入歷史 「景行廳」銜牌落地功成身退
2024/6/12 11:45（6/12 12:18 更新）
（中央社記者陳怡璇台北12日電）一殯營運近60年，因建物老舊及都市區位等因素將走入歷史，今舉辦灑淨法會，象徵性拆除景行廳銜牌；市長蔣萬安表示，這塊地會先作為停車場跟綠地使用。
位於中山區民權東路上的第一殯儀館民國54年啟用，已營運近60年，建物老舊且都市區位逐漸不符，明天正式開拆。
殯葬處表示，為拆除工程順遂、安定人心，今天偕同法鼓山關懷院辦理灑淨法會，以安撫眾生，洗滌塵氛。象徵性拆除第一殯儀館景行廳銜牌，表示著第一殯儀館落幕。
眾人先在廳內參與祈福法會，接著在館外見證「景行廳」三字落地，目送一殯功成身退。
台北市長蔣萬安接受媒體聯訪時表示，一殯一甲子以來，陪伴了很多往生者人生的最後一哩路，而這塊地短期會先作停車場以及綠地使用，中長期正積極地蒐集各方意見及地方需求。
媒體追問有沒有可能是蓋公司混合商宅、社宅、運動中心或長照專區，蔣萬安表示都在考量中，這塊地位處市中心，會為了北市長遠發展做有利評估；蔣萬安說，一殯這塊地西側及東北角有些私人地，是否徵收後做整體規劃，會再評估。
當地的行政里長鄭春華表示，一殯拆除後雖然里不再享有回饋金，但里民都很開心一殯要拆了，也希望市府讓地方活絡、帶動經濟，希望朝商辦大樓方向規劃，讓地方有面子。（編輯：張銘坤）1130612
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