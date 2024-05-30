新北殯儀館遷建、改建難共識 活化分散服務量能

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府今天表示，市立殯儀館是否遷建或現址改建，難達共識，將持續溝通。殯葬處說，增設多功能室、助念引魂室、加開禮廳減半收費，及增加聯合奠祭場次，以分散殯儀館量能。

新北市議會今天審查第二預備金，民進黨新北市議員黃淑君表示，台北市立第一殯儀館即將拆除走入歷史，擔心殯葬需求恐轉移到新北，但新北市立殯儀館需求量大時，以移動式冰櫃因應非長久之計。

黃淑君詢問，位於板橋區的市立殯儀館，是否有遷建或原址重建計畫，以改善交通塞車、噪音、旺日殯葬設施量能不足的問題。

議題引起討論，三峽區、鶯歌區的無黨籍市議員蘇泓欽、中和區國民黨籍邱烽堯都說，遷建三峽、五股等地都有民眾反彈，建議原地立體化重建。

國民黨籍市議員林金結、陳明義等說，殯葬「大家都需要，但都不想要在住家附近」；業者將空棺放在社區嚇人，建議可在各行政區普設小型告別式場，分散需求量。

副市長劉和然答詢表示，殯儀館遷建不易凝聚共識，市府將持續收集意見與市民溝通。

民政局長林耀長表示，新北市去年過世約2萬9000餘人，預估逐年上升；已規劃未來的殯葬需求，活化使用殯儀館的祭拜設施，提升火化場冰櫃量能。

他說，持續與地方溝通希取得共識，再利用新建納骨塔旁增設冰櫃、禮廳、牌位區，以滿足小家庭簡化禮儀的喪葬需求，並分散市立殯儀館服務量能。（編輯：張銘坤）1130530