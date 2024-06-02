廣慈社宅D區電梯全壞 住都中心：盡快3日早上修復

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）受鋒面影響，18縣市大雨特報。台北市議員陳怡君今天指出，廣慈社宅D區進水造成4台電梯故障且走廊也積水，影響住戶緊急逃生；住都中心說，已緊急派員檢修，盡力明早恢復。

台北市今天大雨不斷，民進黨台北市議員陳怡君透過新聞稿指出，前市長柯文哲引以為傲的廣慈社宅政績，今天竟然發生D區電梯進水，並導致4台電梯通通故障而無法使用，造成住戶通行困擾，部分長者住戶甚至因此而不敢出門。

她指出，廣慈社宅D基地規劃地上27層、地下4層，社區1樓部分設有物業管理中心大廳及商業店鋪，2樓社會局設有身障照顧機構，建構完整居住、生活、照護網絡，內部規劃1至3房型，租金價格為新台幣1萬3300元至3萬2600元，共計有522戶，如今遇到下雨卻造成電梯進水故障，就連住家外走廊也出現多處不明積水。

陳怡君痛批，廣慈社宅為柯文哲耗資新台幣182億元的政績，當時工程是怎麼驗收的，究竟是設計不良所致，或是電梯工程有瑕疵，呼籲台北市長蔣萬安應進行檢討和檢驗，才能讓社宅居民住得安心。

她說，氣象預報接連1週都是下雨，廣慈社宅D區電梯維修要耗時數日，且怎會一次通通都壞掉，不但輪椅族現在很困擾要如何回家，若有人需要緊急就醫該怎麼辦，根本就是拿住戶的生命安全在開玩笑，呼籲蔣市府盡快拿出解決辦法，都發局除盡快完成修繕外，也應減免住戶租金作為補償，且減免金額應由廠商全額負擔。

對此，台北市住都中心主任夏翠蒂告訴中央社記者，有關廣慈社宅因進水導致電梯無法運作一事，已責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理。

夏翠蒂說，目前已使用大型風扇加速風乾，將盡速清乾後進行檢修，盡力於明日恢復電梯運作，並於明早辦理會勘以釐清原因和檢討改善措施。（編輯：方沛清）1130602