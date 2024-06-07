損鄰戶批基泰1.2倍賠償金過少 北市允促雙方和解

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員陳怡君指出，損鄰戶批評基泰只願支付賠償金的1.2倍過少，毫無誠意。台北市建管處表示，已請基泰收集受損戶意見並妥為處理，會積極促進雙方和解。

基泰大直建案去年興建時導致鄰房傾倒，後續引發爭議。民進黨台北市議員陳怡君今天發布新聞資料指出，台北市都發局昨晚召開基泰大直損鄰事件第1次代為協調會，出席人員包含基泰大直周邊損鄰戶、基泰建設等。

她說，這次會議是依台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則，針對未與基泰公司和解的住戶召開會議，約60人參加，損鄰戶對都發局及基泰等提出質疑。

陳怡君指出，多數出席會議住戶直言基泰公司造成嚴重工安，理應修繕且還原損鄰房，而北市府要求基泰須依鑑定報告賠償金額的1.2倍並提存法院，確保住戶權益，但住戶認為毫無誠意，賠償金也無法修繕及復原房屋。

她說，有住戶質疑公會鑑定專業，主張因受災導致房子傾斜倒塌，引發重大公安，但鑑定結果竟是安全無虞。還有住戶認為基泰只願賠償最低1.2倍給損鄰戶，但損鄰戶除有財產損失還有精神賠償，並造成生活不便，認為基泰沒誠意。

陳怡君指出，損鄰戶是首次在公部門主導調解會發言，認為基泰公司應正視所有損鄰戶，並建議提高賠償金至1.5倍，或賠償損鄰戶房子結構之外的損失等。

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對此，台北市建築管理工程處表示，基泰大直施工造成鄰房受損事件，因基泰公司與受損戶私下協調未達和解且進度緩慢，為促使盡速達成和解，主動依施工損鄰事件爭議處理規則召開代為協調會議。

建管處指出，受損戶在此次協調會議提出修繕及賠償金不足等訴求，已請基泰公司收集受損戶意見並妥為處理，圓滿解決損鄰紛爭，且會持續督促基泰積極與受損戶協調，以利雙方和解。（編輯：戴光育）1130607