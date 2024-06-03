寶林茶室案假扣押和團訟爭議 北市：統整意願未拖延

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）寶林茶室食物中毒案釀4死，但有被害人認為台北市政府未提假扣押聲請和團訟費時。台北市法務局今天說，依法因北市府非受害人而無法提假扣押，澄清北市府及消基會未拖延團訟。

周刊王報導指出，寶林茶室食物中毒案，關鍵負責人黎姓男子在案發後多次向外界道歉，其後便神隱推稱待司法解決。經追查發現目前北市府仍處於蒐整「家屬意向書」階段，因此尚未提出假扣押聲請，多名重症被害人及家屬認為黎男陸續進行脫產，團體訴訟廢時，擔憂提起假扣押前黎男早就「淨身出戶了」。

對此，法務局今天透過新聞稿澄清說明，針對本案團體訴訟時間序部分，4月19日就提供「團訟意願書」給台北市社會局社工人員，轉請本事件關懷對象及家屬填寫後，回傳法務局統整；隨即於5月1日函詢消基會協助團訟意願，消基會在5月20日正式函覆同意依消費者保護法就本案於受讓20人以上消費者損害賠償請求權後，提起團體訴訟，並訂6月13日舉行說明會。

法務局說，因是否參與團訟需給當事人及家屬審慎評估與決定後，提出意願書，北市府及消基會並無拖延。被害人選擇個人訴訟或加入團體訴訟，兩者是獨立程序，北市府尊重每名受害者的意願，並盡力給予協助。

針對媒體報導評論北市府有導致受害者誤認「團結力量大」等情形，法務局認為，這對承擔團訟工作的消基會不公平。

法務局還提到，關於假扣押部分，根據民事訴訟法相關規定，假扣押聲請必須是本案債權人（即被害人）。因寶林茶室案北市府非受害人，家屬部分第一時間北市府透過社工提供律師諮詢，若家屬有委任律師提起假扣押需求，則北市府將補助律師費用。

基泰大直事故部分，法務局說明，因北市府本身有財產損害，可即時以北市府名義提出假扣押，倒塌受災戶部分則提供補助，若其有委任律師提出假扣押，則北市府補助費用。

法務局表示，寶林茶室案發生時，北市府就啟動相關機制，提供受害者及其家屬法律諮詢及假扣押聲請委任律師費用的補助，由家屬及律師評估，截至目前尚無收到家屬個別提起假扣押的意願。

同時，法務局先前也與財團法人犯罪被害人保護協會、消基會同步確認，目前經評估都無提出假扣押的規劃。

法務局說，社會局針對本案有重症醫療需求，費用皆有代墊。此案發生迄今，法務局、衛生局、社會局、社工、消基會和犯保協會都盡力協助被害人與家屬，彙整可用社會資源，維護其權益，呼籲勿以片斷資訊，抹煞北市府、消基會和犯保協會的辛勞與努力。

針對此案相關涉案者部分，北市警方也表示，寶林茶室負責人黎男、王姓店長、周姓廚師、胡姓代理廚師和阮姓助理廚師等5人，目前未有出（離）境紀錄，仍屬檢方限制出境處分期間。（編輯：李錫璋）1130603