寶林茶室食物中毒案 2死者死因與邦克列酸有關

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）寶林茶室食物中毒案釀4死震驚社會，繼日前衛生福利部鎖定中毒原因為邦克列酸造成，法務部法醫研究所也驗出2名死者的死因與邦克列酸有關聯，另2名死者死因仍在鑑驗中。

今年3月間發生的寶林茶室食物中毒案造成多人送醫。依據衛福部統計，累計接獲通報35例病例，其中4人死亡，仍有2名重症患者於加護病房治療；其中33起病例採檢 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 陽性、2例陰性，衛福部初步鎖定為邦克列酸造成。

第1名死者呂姓男子、第2名死者楊姓男子，已分別由新北、士林地檢署會同法務部法醫研究所進行相驗與解剖複驗，經採集死者胃部、血液等檢體，鑑驗認為死因與邦克列酸相關。

法醫所指出，日前已將死因解剖鑑定報告分別送交士檢、新北檢，待2地檢署的檢察官開立死亡證明書，再由2地檢署將相關案卷轉送台北地檢署一併參辦。

法醫所另指出，第3名死者馬來西亞籍男子、第4名女姓死者，日前與北檢會同進行相驗與解剖複驗，詳細死因仍在鑑驗中，將盡速提出完整的死因解剖鑑定報告，供承辦檢察官統籌偵辦。

至於寶林茶室食物中毒案的刑事偵辦進度，北檢檢察官於案發時即指揮警方蒐證並查扣監視器畫面、進出貨憑證等證物，也已傳喚黎姓負責人、王姓分店店長、周姓正班廚師、胡姓代班廚師等人，以釐清餐廳食材的保存與處理流程。

檢察官之前已諭令黎男等人請回，並限制出境、出海，全案朝違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死罪方向偵辦。（編輯：方沛清）1130531