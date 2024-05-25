淡北道路施工交通衝擊 新北市府將做好交維計畫

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市淡水區民眾擔心淡北道路施工時，交通黑暗期將衝擊淡水往來台北間道路；市府工務局今天說，加強疏導分流路線，透過多元管道宣導相關資訊，以緩解施工期間對交通影響。

新北市長侯友宜今天前往淡北道路視察工程進度與交通維持計畫，聽取新建工程處處長王益翔簡報。王益翔表示，為減少對交通衝擊，施工交維計畫優先考量維持既有車道數，檢討工序及縮減施工區域。

民進黨市議員鄭宇恩建議，淡北道路工期長達2000天，尤其，上午7時後是交通尖峰期，市府面臨挑戰應及早因應，否則一定引起民怨。

國民黨立委洪孟楷認為，相關交通標誌與導引應更明確，讓民眾瞭解工程進度。同黨的市議員陳偉杰說，淡北道路是市民期待已久工程，施工對交通必然有影響，希望抓緊時間，以免影響民眾生活。

侯友宜表示，感謝中央大力協助，讓市府可持續推動淡北道路。市府傾聽並尊重民意，要求工務局做好交維，朝民國118年通車目標努力。

工務局長祝惠美告訴中央社記者，將利用工區周邊實體廣告、社群媒體等，宣導工程進度及改道資訊。也將同步改善分流路線瓶頸，以緩解施工期間交通衝擊。（編輯：方沛清）1130525