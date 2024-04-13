更多編輯台推薦新聞：
倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
士林溪山里百餘人疑急性腸胃炎 水質採樣大腸桿菌群數偏高
首頁 / 地方

淡北道路15日起施工 淡金路、中正東路縮小車道

2024/4/13 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北13日電）淡北道路今年2月開工，新北市政府工務局今天說，15日起在淡金路、中正東路1段進行施工，縮小淡水往台北方向局部車道寬度，車道數仍維持，用路人可照原行車動線行駛。

新北市工務局發布新聞稿，淡金路往台北方向，最內側車道在路口處漸變縮減車道寬度，中正東路1段移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線、槽化島，重新調整車道標線，同樣往台北方向最外側車道，在路口處漸變縮減車道寬度。

工務局說，淡北道路開工後，首先施工新北市路段工程，而捷運紅樹林站後方的平面道路段目前正進行整地、架設圍籬、鋪設施工便道作業，至於淡水端兩處匝道則是15日起動工，將分5階段進行，第1階段工期3年，全段道路預計2029年完工通車。

工務局新建工程處長王益翔告訴中央社記者，原本預計縮減一個車道，但考量對當地交通造成衝擊，因此改善工法維持原來車道數。

新工處表示，淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜，因此施工期間較長，雖然現階段維持既有行車動線及車道數量，用路人行經施工區域時仍要減速慢行。（編輯：林恕暉）1130413

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25