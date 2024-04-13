淡北道路15日起施工 淡金路、中正東路縮小車道

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）淡北道路今年2月開工，新北市政府工務局今天說，15日起在淡金路、中正東路1段進行施工，縮小淡水往台北方向局部車道寬度，車道數仍維持，用路人可照原行車動線行駛。

新北市工務局發布新聞稿，淡金路往台北方向，最內側車道在路口處漸變縮減車道寬度，中正東路1段移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線、槽化島，重新調整車道標線，同樣往台北方向最外側車道，在路口處漸變縮減車道寬度。

工務局說，淡北道路開工後，首先施工新北市路段工程，而捷運紅樹林站後方的平面道路段目前正進行整地、架設圍籬、鋪設施工便道作業，至於淡水端兩處匝道則是15日起動工，將分5階段進行，第1階段工期3年，全段道路預計2029年完工通車。

工務局新建工程處長王益翔告訴中央社記者，原本預計縮減一個車道，但考量對當地交通造成衝擊，因此改善工法維持原來車道數。

新工處表示，淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜，因此施工期間較長，雖然現階段維持既有行車動線及車道數量，用路人行經施工區域時仍要減速慢行。（編輯：林恕暉）1130413