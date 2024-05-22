AI輔助建照審查 新北工務局拚明年上路

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（中央社記者楊侃儒新北22日電）民進黨籍新北市議員黃淑君今天質詢表示，去年建照核發437件，總樓地板面積近500萬平方公尺，投入大量人力與時間，詢問AI輔助建照審查進度；工務局表示已規劃拚明年上路。

新北市議會進行二、三審各機關聯合業務報告及質詢。黃淑君質詢，新北市去年核發總樓地板面積近500萬平方公尺，為全台第2，審查量體也比其他縣市大，未來是否引入AI輔助建照審查及籌設進度。

工務局長祝惠美答詢表示，各行業都想引用AI提升行政效能，工務局人力流動率高，利用AI輔助審照協助第一線工作人員可減輕他們負擔。目前已研議AI輔助建照審查，但利用AI審照前要先建立大量資料庫，也須有建置時間。

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祝惠美說，新北市採行政跟技術分離，技術專業由新北市建築師公會審查，某些法令上明確或已完成資料庫，會跟公會討論透過公私協力方式進行，目前已著手規劃相關AI審照進度，努力拚明年上路。

工務局官員告訴中央社記者，今年已研議並邀請系統廠商了解運用方式及執行情形，與一般AI運用在文字生成及數據判斷不同處，在於建管法令繁多複雜，且以圖說表達，目前正了解系統對法令檢討判讀上，所需條件及推動方式，後續將與建築師公會合作，整合建築師及建管單位使用需求共同開發系統，進而加速審查時程。（編輯：孫承武）1130522