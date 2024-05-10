新北海砂屋鋼筋外露 議員盼加速都更速度

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（中央社記者楊侃儒新北10日電）民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天質詢，0403地震後陸續發生多起餘震，民眾住家受損，新北市海砂屋有天花板剝落、鋼筋外露情況，但都更速度緩慢，呼籲市府加速都更速度。

議會今天進行二、三審各機關聯合業務報告及質詢，山田摩衣質詢，目前新北市有幾處海砂屋及狀況。工務局長祝惠美表示，新北市目前列管90多處海砂屋，依新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例（俗稱海砂屋自治條例），被列管的所有權人在地震發生後要回報住屋狀況。

山田摩衣指出，市長侯友宜2020年在臉書（Facebook）發文，板橋富豪社區最快去年可拆除重建，直到今年1月才審議通過都更，至今也未動工，要求專案處理加速進度，並積極協助住戶後續程序。

山田摩衣表示，接獲民眾陳情，家中天花板剝落、鋼筋外露、梁柱裂開，市府不能只起個頭，應該更積極協助海砂屋住戶，並且讓民眾完整知道過程，住宅安全不能拖延。

新北市城鄉局副局長邱信智表示，對於海砂屋有一連串輔導措施，包括容積獎勵、新北市危險建築物580專案計畫，民辦轉公辦機制協助住戶。（編輯：林恕暉）1130510