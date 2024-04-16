支付平台PAY.TAIPEI遭質疑成效差 北市府允轉型

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（中央社記者劉建邦台北16日電）前台北市長柯文哲任內推動智慧支付平台PAY.TAIPEI，議員質疑成效差且需花大筆費用維護，建議提退場機制。資訊局今天表示，成效已逐漸進步，初步規劃年底提轉型方案。

台北市議會財政建設委員會今天召開會議，台北市資訊局等單位列席進行工作報告，國民黨北市議員陳炳甫質詢指出，北市府推動智慧支付平台PAY.TAIPEI自民國106年上線至今，根據資訊局資料顯示，雖手續費節省約新台幣1億餘元，但仍未達預期效果。

陳炳甫表示，許多電子支付的民間業者，因市場競爭激烈都具備通路等實力，北市府推動PAY.TAIPEI多年，但至今成效仍不佳，根據資料顯示，幾乎都是公務部門付錢使用，且市府每年還要花大筆費用維護系統，要求提出退場機制。

民進黨北市議員洪婉臻質詢指出，許多民眾都已習慣使用電子支付，加上業者積極推動並提供優惠，普及率漸提升，PAY.TAIPEI市府應提供誘因，才能吸引民眾使用。

台北市資訊局長趙式隆答詢表示，北市府當時推動PAY.TAIPEI的時空背景，與現今狀況略有不同，傾向不與民爭利，但會思考退場機制，初步規劃盼與財金公司推動TWQR服務合作，讓PAY.TAIPEI與國際接軌。

會後，資訊局補充資料指出，智慧支付PAY.TAIPEI至今共88類繳費項目，經統計從106年6月25日至今年3月底，繳費項目最多分別為停車費、路外臨時停停車費、水費。其中，以停車費為例，與超商繳費相比，總節省手續費為1億548萬餘元，占總節省手續費約89%。

資訊局表示，針對議員建議，規劃以轉型為方向，預定年底或明年初朝向與TWQR對接。

TWQR是由財金公司串連銀行及電支機構兩大支付體系，以TWQR作為共同標示，合作推展QR Code支付服務。其中，TW及QR分別代表「台灣」及QR Code，合體後為「台灣QR Code支付之共通標準與識別」。（編輯：戴光育）1130416