iPhone感應搭捷運卡關 悠遊卡公司擬年中推出手機貼紙卡

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）議員指出，由於晶片格式不相容，短期內不可能用iPhone直接搭台北捷運。悠遊卡公司表示，除持續與蘋果公司洽談，將推出可貼在手機上的「貼紙悠遊卡」，方便民眾進出閘門。

民眾黨台北市議員陳宥丞透過質詢稿表示，他與許多民眾都希望悠遊卡能與蘋果公司合作，讓台灣人也可以直接用iPhone搭捷運，不用再羨慕日本的Suica卡，但悠遊卡公司至今沒有得到正面答覆。

陳宥丞指出，即便悠遊卡公司提出許多繞過Apple pay晶片的替代方案，仍應清楚對外說明，短期內悠遊卡就是不可能與iPhone結合，並以無須解鎖便能感應通關作為目標，儘速研發、完善各項替代方案。

悠遊卡公司回應，目前仍持續和蘋果公司洽談合作中，並因為了解使用者期待而積極開發出「手機專用貼紙悠遊卡」，讓悠遊卡直接貼在手機背面，方便進出捷運站及小額消費，還可以透過EasyWallet APP隨時隨地幫悠遊卡加值。

悠遊卡公司指出，貼紙悠遊卡已在內部測試階段，2月底完成後進入第2階段測試，可望在年中推出。

此外，悠遊卡公司表示，目前正與銀行合作，發行連結悠遊付帳戶的附隨電子支付帳戶儲值卡，持卡人可以將卡片綁定Apple Pay，以Apple Pay刷卡扣款，待未來台北捷運開放信用卡刷卡入閘後，就能用在交通運具。

北捷去年表示，將透過更換閘門的部分零組件，導入多元支付乘車功能，讓旅客可使用二維碼票證、信用卡實體卡或手機綁定信用卡進出閘門。工程總經費約新台幣4.53億元，總工期3年。（編輯：張銘坤）1130225