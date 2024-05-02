台智光案北市資訊局考慮找替代備援業者 不建議市府接管

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市資訊局指出，針對台智光案，依契約規定已規劃「備援」等3類因應措施，其中「備援」及「轉移」列入考慮，但不建議由市府「接管」。

台北市議會財政建設委員會今天針對台智光案要求進行專案報告，由台北市政府資訊局等官員列席備詢。

台北市資訊局長趙式隆報告指出，市府光纖網路委外建設暨營運案，因當時電信業者不能依民間興建營運後轉移（BOT）模式方案，市府以類BOT與業者簽25年契約，盼業者之後深入民間，不要只把市府當唯一客戶。

他說，由資訊局權責管理「台北市光纖網路委外建設暨營運案」稱為母約，是市府各局處上位規範，各局處子約是與承商簽訂網路傳輸費率，且有不同網路服務水準協議（SLA），最大宗是台北市警察局監視器案。

針對若解除母約因應措施，趙式隆以能抓老鼠都是好貓、雞蛋不該放同籠為例，他解釋，已規劃「備援、轉移、接管」方案，其中「備援」為維持原線路但新增替代業者，且不一定必須是光纖業者。

趙式隆指出，過去就是把雞蛋放同籠，導致市府目前陷入困境，讓業者予取予求，若須「轉移」網路服務，不一定只找1家業者。「轉移」與「備援」概念雷同，包含主要線路為新設置網路，或維持原線路但更換承商。

他說，以警方監視器專案為例，雖速率達3M，但可透過銅纜雙絞線及5G等方式取代，現今網路服務規格都能達到市府設定網速目標，這些都是考慮選項。

至於解除母約條件，趙式隆指出，依契約規定，有施工進度落後、經營不善等重大情事，或違反法令可歸責業者重大事由，經要求限期改善而未改善，市府可解約或終止部分契約。

他說，依契約規定，若市府要接管，業者不能斷掉市府網路，完成移交前，台智光應善盡管理責任，且若拆除設施前應先告知，否則不能退場；接手營運廠商不接受目前設備，台智光應承擔清除費。

趙式隆表示，考量後續相關招標時間過長等因素，再加上契約已規定業者無法把網路斷線，因此，不建議市府「接管」。

他說，台智光案在今年3月14日由檢廉介入調查，檢方在3月27日、4月2日皆有發函要求調資料，4月2日至今，檢方未再調資料。

台北市議會財建委員會第1召集人、民進黨台北市議員林世宗質詢指出，市府目前就像無牙齒的貓，母約契約規定發生重大情事就能無償接管，市府應立即接管。（編輯：戴光育）1130502