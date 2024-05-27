台經院：綠電交易市場規模上看100億度 成新經濟模式

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（中央社記者劉千綾台北27日電）國際淨零趨勢推升企業綠電需求，台經院表示，目前每年綠電交易約17億度，規模持續成長，未來每年綠電交易可達100億度，形成新經濟模式；參與綠電交易的企業規模涵蓋大中小型，其中中小企業占比為20%。

台灣經濟研究院今天舉行亞洲政經景氣展望研討會，研究一所所長陳彥豪以「淨零轉型新經濟」為題發表演講，從國際趨勢、政策和企業作為等面向介紹淨零趨勢，並與行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫等人進行與談。

陳彥豪表示，氣候變遷的影響不僅是政府施政責任，而是個人、企業都需思考的議題，以減緩氣候變遷所產生的衝擊；包括台灣在內，全球共有150多國宣示2050淨零排放目標。

淨零趨勢推升企業綠電需求，陳彥豪表示，2017年電業法修法後，推動綠電自由化，目前每年有17億綠電交易。在國內外碳定價機制刺激下，企業綠電購買需求將持續增加，未來每年綠電交易規模可達100億度，創造前所未有的新經濟。

參與綠電交易用戶方面，陳彥豪指出，外界以往認為綠電被大企業獨占，但現在大中小型企業皆參與綠電交易，「企業覺得買綠電是越來越自然的事情」。根據簡報統計數據顯示，綠電買家轉供比例中，大型企業占比為75%，中小企業則為20%。

陳彥豪表示，人類擁有的科技僅能解決一半的碳排，為部署淨零需求，政府推動淨零科技方案，包括電力系統去碳化，以及交通、工業和建築部門的能源使用、製程進料改善，此外碳移除技術、原物料循環皆為重要綠色解方。

陳彥豪表示，隨著人類活動持續，電力使用也會繼續增加，凸顯電力系統去碳化、交通工具電氣化的重要性；歐盟也提出採用潔淨、安全和互聯的交通行動服務（MaaS），發展工業的同時也強調循環經濟，以維持產業競爭力。

為協助企業對接歐盟碳邊境調整機制（CBAM），環境部長彭啟明近日表示，未來希望與如外交部等跨部會合作，在歐洲設立單位，能直接對接歐盟CBAM。對此林子倫會後受訪表示，環境部以往並無駐外單位，對於彭啟明的提議相當支持，目前政府各單位也都積極與歐盟代表協商談判。（編輯：潘羿菁）1130527