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議員問彭振聲拒列席是否藐視議會 蔣萬安：無強制力

2024/5/27 20:59
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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北27日電）前台北市副市長彭振聲拒列席京華城案議會專案調查小組會議。台北市議員徐弘庭今天詢問，此舉是否藐視議會且有礙追查真相；台北市長蔣萬安說，議會無強制力規定。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」24日開會，邀請當年曾參與都委會的委員列席說明，包括潘一如、陳明吉和柯文哲市府都發局長黃景茂，但彭振聲拒絕拒列席。

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對此，國民黨市議員徐弘庭今天在台北市議會市政總質詢時指出，黃景茂列席會議時表示自己是「聽命行事」，但是聽誰的命，其職務再往上就是副市長和市長，但時任副市長的彭振聲卻拒絕列席同場專案小組會議，此舉是否有藐視議會之嫌，認為現有法令無強制力要求彭振聲列席，案件調查進度卡住，議會難以追查真相。

蔣萬安答詢表示，議會專案調查小組有權約詢相關人士，但也沒有強制力，被約詢者可以拒絕，至於是否涉藐視議會，認為並無此規定。（編輯：李錫璋）1130527

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