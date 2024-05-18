桃園市與橘道市締結姊妹市 貝里斯總理出席見證

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市長張善政今天下午出席在市府舉辦的「貝里斯橘道市締結姊妹市簽約典禮」，來台參加總統就職典禮的貝里斯總理布里仙紐也出席見證，未來將在農業、文化及觀光資源緊密交流。

張善政下午出席在市府舉辦的「貝里斯橘道市（Orange Walk Town）締結姊妹市簽約典禮」，並在貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）的見證下，代表桃園市完成簽署，雙方也互贈紀念品，外交部常務次長陳立國、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）等人也出席典禮，後續將由貝里斯人員帶回橘道市完成簽署儀式。

布里仙紐接受媒體聯訪時，透過翻譯人員表示，貝里斯擁有多元的文化及觀光景點，尤其9月是貝里斯的國慶月，將舉辦全國最大的嘉年華活動，歡迎大家一起到貝里斯體驗美食文化。

張善政指出，桃園不僅是國門之都，更是台灣最大工業城，與貝里斯橘道市在農業基礎及多元族群背景相似，在動盪不安的國際局勢下，族群融合是國家重要的軟實力，期待持續深化雙方關係，拓展更多領域交流合作，期待未來有機會率領市府團隊訪問貝里斯，體會貝里斯的風土人情。

橘道市長謝柏德（Ladrick Sheppard）透過預錄影片表示，雖然2市相隔甚遠，但同樣追求進步、照顧市民福祉的目標，未來會秉持著姊妹市精神，保持開放合作的態度，成為彼此最可靠的合作夥伴，為市民創造更好的生活環境。

秘書處長于建國表示，完成簽約後，橘道市成為桃園第36個締盟城市，也是張善政任內締結的第3個姊妹市，雙方未來將針對農業、文化、觀光資源緊密交流。（編輯：張銘坤）1130518