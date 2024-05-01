樂天桃園棒球場改善工程完工 張善政：將持續優化

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市長張善政今天說，樂天桃園棒球場改善工程歷經草皮生長不如預期、紅土運輸受國際情勢影響以及因雨延賽，最終順利啟用，4月27日迎來整建後首場賽事，未來將持續優化。

張善政上午主持市政會議時表示，桃園棒球場啟用迄今已15年，市府去年球季結束後，與樂天球團及體育署共同推動「場地排水及噴灌系統改善」「夜間照明系統優化」及「外野看臺地坪及座椅更新」改善工程。

張善政說，改善工程歷經草皮生長不如預期、紅土運輸受國際情勢影響以及因雨延賽，其中草皮生長情形與氣候相關，為維護球員安全，即使球場已於3月如期完工，仍須待草皮生長符合標準後才得以開放。

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張善政也說，球場排水系統經開挖確認，是因紅土經長時間擠壓，土質硬化而導致排水性質不佳，經過改善，球場排水系統在日前大雨中發揮作用，4月27日迎來整建後首場賽事。

張善政表示，感謝體育署經費支持以及樂天球團與市府合作無間，一同克服各項挑戰，如期、如質完成改善工程，最終順利啟用，期許相關單位落實維護管理工作，持續優化球場環境。（編輯：方沛清）1130501