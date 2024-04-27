桃捷綠線高架段全線合龍 拚115年通車

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園捷運綠線今天凌晨完成高架北段最後一單元橋梁吊裝，達成全線合龍，後續將進行軌道工程及機電系統設備作業。桃園市長張善政說，目標民國115年達成G11站通車至G32站。

桃園捷運綠線共設21座車站（地下10站、高架11站），全長27.8公里，為桃園市政府自行規劃、施工興建的第一條軌道建設。

桃園市政府捷運工程局今天表示，捷運綠線GC01標高架段工程目前進度達77%，分為高架南段與北段，高架南段位於八德區，設有2站，橋梁段已於去年9月合龍；高架北段位於蘆竹及大園區，設有5站，在今天凌晨完成合龍，且5座車站結構工程已完成96%，陸續進入裝修階段。

捷工局表示，凌晨完成的北段橋梁段合龍，代表捷運綠線高架段已順利達成全線合龍，後續將交棒給軌道工程與機電系統；機電系統作業除了進行設備生產及測試，首列車也預計在今年底抵台後進行各項測試，並於114 年進行動態測試作業。

張善政昨天深夜視察「桃園捷運綠線高架段全線合龍吊裝工程」時表示，力拚115年達成藝文展演中心G11站至坑口G32站通車目標，本次工程為北段高架段最後一單元橋梁吊裝後，即達成全線合龍，後續將進行軌道工程及機電系統設備作業，地下段也持續積極施工中。

張善政也說，高架段橋梁合龍吊裝作業工程浩大，須配合封鎖交通，因此在深夜完成關鍵合龍作業，使橋梁在今天清晨定位；視察時也一再和施工團隊確認橋梁合龍穩固性，透過精準作業及檢驗，確保地震發生時橋梁不會產生側向位移。

捷工局也說，凌晨2時21分進行合龍單元下行線吊裝時，恰巧發生芮氏規模6.1地震，經施工團隊現場確認並無影響吊裝作業進行，並於3時3分順利完成全數吊裝。（編輯：李錫璋）1130427

桃園捷運綠線27日凌晨完成高架北段最後一單元橋梁吊裝，達成全線合龍，桃園市長張善政（前左2）前往視察。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 113年4月27日