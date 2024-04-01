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壽司店、自助餐廳爆食物中毒 北市衛生局稽查採檢

2024/4/1 13:27（4/1 14:38 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）寶林茶室食物中毒案仍在調查中，台北市衛生局又接獲醫院通報，一家連鎖迴轉壽司店及一家知名自助餐廳發生食物中毒事件，衛生局已前往採集環境檢體，同步進行衛生稽查。

媒體報導，有民眾3月28日前往中山區一家連鎖迴轉壽司店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，前往醫院急診遭診斷為疑似食物中毒。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天透過媒體群組表示，衛生局當天接獲醫院通報疑似食物中毒，立即前往營業場所稽查，但當時已沒有民眾食用的同批食餘，因此採集3件工作人員手部檢體，以及2件刀具、沾板檢體，帶回檢驗是否有致病原。

她指出，若在環境檢體與病人就醫時留存的檢體中驗出相同致病株，將開罰新台幣6萬元到2億元。

林冠蓁說，衛生局當天同步進行衛生稽查，發現洗手區垃圾桶蓋子非腳踏式、煮飯機及冰淇淋機周圍有髒污等4項缺失，要求限期改善，屆期複查若仍改善不全，將開罰新台幣6萬元至2億元。

此外，南港區知名自助餐廳也被民眾陳情，6人用餐後有3人上吐下瀉而掛急診，被醫師診斷為疑似食物中毒。林冠蓁表示，已派員至肇事地點稽查，並帶回檢體檢驗。（編輯：李錫璋）1130401

#台北市
#食物中毒
#迴轉壽司
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