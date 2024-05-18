本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／美對中國加徵關稅 雙方怎麼說？斯洛伐克總理遭襲凶嫌動機為何？
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300
首頁 / 運動

拿莫．伊漾生涯首支再見轟 低調小秀「16蹲舞步」

2024/5/18 20:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將隊交手形成投手戰，龍隊拿莫．伊漾9局下敲出生涯首支再見轟，率隊以1比0搶勝；拿莫．伊漾奪MVP小秀「16蹲舞步」，不忘總教練叮嚀「低調一點」。

味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰悍將隊，兩隊前8局打完都沒能拿下分數，9局下2人出局後，龍隊野手拿莫．伊漾從悍將隊後援投手富藍戈（Enderson Franco）手中敲出再見陽春砲，個人生涯首支再見安就是再見轟，也是個人本季第3轟。

拿莫．伊漾獲選單場MVP，也配合現場音樂秀了近期很紅的男團Energy的「16蹲舞步」，不過只蹲了8下就笑著結束，他笑說賽前有聽到學長在看影片的音樂，但膝蓋沒有很舒服，所以不要勉強。

拿莫．伊漾今天總計4打數敲出2安，他表示9局打席前總教練葉君璋有提點，提醒注意擊球點比較晚的問題，對戰投手富藍戈是速球派投手，心裡也有個底有設定對戰策略，剛好抓到失投的變化球打出全壘打，可以打出再見轟覺得很不可思議。

拿莫．伊漾本季雖然沒有固定在先發打序中，但他表示會透過練習模擬比賽情境，也會聽一些打擊相關的課程，教練也有找出很多方法協助訓練，還透露葉君璋提醒要「低調一點」，不要起伏太大、安打可能會更多。

對於拿莫．伊漾打出再見轟，葉君璋並沒有太大的意外表示：「可以想像他有這樣的表現」，這也是教練團期待看到的樣子，希望他可以繼續保持。（編輯：陳政偉）1130518

#中職味全龍隊
#中職
#富邦悍將
#葉君璋
#味全龍
#拿莫．伊漾
葉君璋
吳俊杰進中職最棒一役 龍隊本季首名投滿6局土投龍隊劉基鴻打擊漸升溫 葉君璋：正常循環
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
岳東華單場雙響含滿貫砲都是首度 率兄弟擊敗桃猿
172.30.142.95
更多編輯台推薦新聞：