拿莫．伊漾生涯首支再見轟 低調小秀「16蹲舞步」

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將隊交手形成投手戰，龍隊拿莫．伊漾9局下敲出生涯首支再見轟，率隊以1比0搶勝；拿莫．伊漾奪MVP小秀「16蹲舞步」，不忘總教練叮嚀「低調一點」。

味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰悍將隊，兩隊前8局打完都沒能拿下分數，9局下2人出局後，龍隊野手拿莫．伊漾從悍將隊後援投手富藍戈（Enderson Franco）手中敲出再見陽春砲，個人生涯首支再見安就是再見轟，也是個人本季第3轟。

拿莫．伊漾獲選單場MVP，也配合現場音樂秀了近期很紅的男團Energy的「16蹲舞步」，不過只蹲了8下就笑著結束，他笑說賽前有聽到學長在看影片的音樂，但膝蓋沒有很舒服，所以不要勉強。

拿莫．伊漾今天總計4打數敲出2安，他表示9局打席前總教練葉君璋有提點，提醒注意擊球點比較晚的問題，對戰投手富藍戈是速球派投手，心裡也有個底有設定對戰策略，剛好抓到失投的變化球打出全壘打，可以打出再見轟覺得很不可思議。

拿莫．伊漾本季雖然沒有固定在先發打序中，但他表示會透過練習模擬比賽情境，也會聽一些打擊相關的課程，教練也有找出很多方法協助訓練，還透露葉君璋提醒要「低調一點」，不要起伏太大、安打可能會更多。

對於拿莫．伊漾打出再見轟，葉君璋並沒有太大的意外表示：「可以想像他有這樣的表現」，這也是教練團期待看到的樣子，希望他可以繼續保持。（編輯：陳政偉）1130518