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台南電壓驟降瞬跳已復電 台電：原因待確認

2024/5/18 20:54
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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市今天下午5時許發生停電，初判是龍崎超高壓變電所16萬1000伏特電壓匯流排設備事故跳脫，引起電壓驟降，如今已復電，台電台南區營業處表示，原因及影響範圍有待確認。

台南市今天下午5時許陸續發生部分行政區停電，多人在臉書（Facebook）社群熱議，包括永康區、東區、中西區、善化區、仁德區、北區等。

此次停電連奇美博物館、南紡購物中心也被波及。奇美博物館告訴中央社記者，停電時間僅數分鐘，未造成影響。新光三越中山店人員說，當時感到燈光閃了一下，可能是電力出現問題。

台電台南區營業處表示，龍崎超高壓變電所16萬1000伏特電壓匯流排設備下午5時32分發生事故跳脫，引起電壓驟降造成瞬跳，目前已完全復電，原因有待確認。

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台電也發布新聞稿指出，龍崎變電所設備跳脫，造成送電電壓驟降0.1秒，隨即切換讓電力輸送電壓恢復正常。南紡購物中心等高壓用戶因線路瞬間電壓變動，造成內部短暫跳電，台電派員協助，南紡購物中心停電數秒後恢復，奇美博物館經人工試送，約10分鐘復電。

對於設備跳脫造成電壓變動，台電表示，用戶如未設定自動送電，則需人工操作復電，各用戶停電時間不同，台電將強化供電設備巡視，減少類似事件發生。（編輯：謝雅竹）1130518

#台南市
#台電
#停電
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