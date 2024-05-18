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岳東華單場雙響含滿貫砲都是首度 率兄弟擊敗桃猿

2024/5/18 20:30（5/18 20:46 更新）
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中職中信兄弟隊18日在台中洲際主場與樂天桃猿交手、打線大爆發，兄弟岳東華（圖）生涯首度單場雙響砲，全場貢獻5打點，2局下更是敲出生涯首支滿貫砲，率隊以12比1奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月18日
中職中信兄弟隊18日在台中洲際主場與樂天桃猿交手、打線大爆發，兄弟岳東華（圖）生涯首度單場雙響砲，全場貢獻5打點，2局下更是敲出生涯首支滿貫砲，率隊以12比1奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊今天與樂天桃猿交手打線爆發，兄弟隊岳東華生涯首度單場雙響砲貢獻5分打點，2局下敲出生涯首支滿貫砲手感火燙，率隊以12比1搶下近期2連勝。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟2局下就有攻勢，陳子豪率先敲出陽春砲，接著詹子賢內野安打、王政順靠著失誤上壘，再靠著犧牲觸擊、保送攻占滿壘，岳東華開轟、滿貫砲幫助球隊拉開領先優勢。

兄弟4局下再起攻勢，1人出局後楊祥禾敲出內野安打、盜上二壘，岳政華選到保送，2人出局後許基宏、陳俊秀、陳子豪、詹子賢接連安打添分，兄弟單局再添4分保險分。

兄弟5局下林吳晉瑋選到四壞保送、岳政華安打推進，2人出局後許基宏、陳俊秀接連安打再添2分，7局下岳東華敲出個人單場第2轟，陽春砲幫助球隊再添保險分。桃猿隊打線受制，僅在9局上拿下1分、追分不及吞敗。

岳東華今天手感火燙，敲出中職生涯首支滿貫砲，也是首度單場雙響砲，本季累積3轟，全壘打數追平個人前兩個球季單場最多轟，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟先發投手猛登今天用90球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，好投壓制奪下個人本季第3勝。（編輯：陳政偉）1130518

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