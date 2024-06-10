岳東華沒短打首打席開轟 教頭點揮棒軌跡改變

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職中信兄弟隊野手岳東華昨天首打席開轟，總教練平野惠一笑問媒體是否以為會短打，也提到有觀察到岳東華揮棒軌跡改變、確實擊球，比起開轟更在意球員高上壘率。

中華職棒中信兄弟隊昨天在主場洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兄弟1局下岳政華率先敲出安打，岳東華開轟、2分砲為個人本季第5轟。

兄弟隊總教練平野惠一今天賽前受訪時先反問媒體是不是以為岳東華會短打，接著解釋，那個時間點讓岳東華攻擊、打出全壘打，開賽就成功讓對手陷入落後局面，也提到岳東華力量很大，不需要刻意拚全壘打，現在的課題是如何應對不同的比賽狀況、解讀配球。

平野惠一也提到，岳東華揮棒上有改變，過去習慣往上拉、會形成很多無效的內野高飛球，近期擊球確實、揮棒軌跡變短，攻擊表現越來越好。但平野惠一也強調，與其全壘打，更多成功的上壘會獲得教練團更多誇獎。

岳東華過去多打7棒，今年打2棒的場次多表現也不錯，今年打7棒總計37打數僅敲出3支安打，打擊率不到1成，但在2棒總計81打數敲出22支安打，包括4發全壘打，打擊率2成72。

平野惠一表示，或許以前岳東華讓人覺得打後段棒次有安定感，但拉到前段棒次也可以有好的成績，代表他有這個能力、是好事。（編輯：張雅淨）1130610