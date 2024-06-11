本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬拉威副總統墜機身亡 殘骸尋獲無人生還
首頁 / 運動

岳家3兄弟同時在場上 岳東華球棒滑掉並非想打大棒

2024/6/11 18:17（6/11 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟隊與富邦悍將隊10日例行賽交手，兩隊陣中岳家3兄弟岳東華（圖）、岳少華、岳政華同時在場上較勁。其中兄弟隊岳東華打擊時球棒意外手滑，他11日受訪時笑說，不是想打大棒而是滑掉了。圖為岳東華113年6月10日賽前練球畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月11日
中華職棒中信兄弟隊與富邦悍將隊10日例行賽交手，兩隊陣中岳家3兄弟岳東華（圖）、岳少華、岳政華同時在場上較勁。其中兄弟隊岳東華打擊時球棒意外手滑，他11日受訪時笑說，不是想打大棒而是滑掉了。圖為岳東華113年6月10日賽前練球畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中信兄弟隊與富邦悍將隊昨天比賽，悍將投手岳少華6局登板先牽制一壘弟弟兄弟隊岳政華，後讓哥哥岳東華敲出二壘滾地球出局。岳東華打席一度球棒脫手而出，笑說不是想打大棒是滑掉。

中華職棒中信兄弟與富邦悍將昨天比賽，6局上兄弟隊高宇杰、岳政華接連選到保送上壘，悍將換上投手岳少華接手中繼，對上哥哥岳東華打席，岳少華一登板先牽制在一壘的弟弟岳政華，接著讓岳東華敲出二壘滾地球出局，「岳家」3兄弟首度同時在場上、畫面難得。

岳東華與岳少華對決打席，棒子一度脫手而出，今天賽前岳東華受訪時表示，不是因為想要打大隻的才揮這麼大力，只是剛好流汗、手滑，棒子才會飛出去。

岳東華表示，一上場看到岳少華牽制岳政華有笑一下，感覺是故意的，後來換局間也有跟岳少華比手畫腳：「我跟他說他直球球速變慢了，他回我說我也沒打好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

岳東華對跟岳少華的投打對決都記得很清楚，目前一軍總計6打數敲出1支安打，吞下3次三振。岳東華笑說，每次對決岳少華贏就會打電話來，昨天回到飯店岳政華主動打給岳少華，自己則因為在追劇吃東西，一開始沒有想要加入聊天。

岳東華表示，3兄弟同時在場上感覺蠻有趣的，近期多與弟弟岳政華1、2棒連線，沒有什麼特別的感覺，壘上有人就是做好推進。（編輯：李亨山）1130611

#岳少華
#岳政華
#岳東華
岳東華
岳東華沒短打首打席開轟 教頭點揮棒軌跡改變余謙先發奪個人本季首勝 雄鷹確定無緣上半季冠軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.47
更多編輯台推薦新聞：