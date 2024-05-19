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喬治亞總統動用否決權 象徵性否決境外影響力法案

2024/5/19 01:58
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（中央社喬治亞首都特比利西18日綜合外電報導）喬治亞總統佐拉比契維利今天象徵性地否決具高度爭議性的「境外影響力」法案。該法引發前所未見的示威浪潮，歐盟也再度警告，該法案不利該國加入歐盟的計畫。

法新社報導，喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）本週表決通過這項法案。反對者則主張，這個法案非常類似俄羅斯用以對付「外國代理人」的壓制性法律，專門用來打壓異己。

民調顯示，喬治亞逾80%民眾希望加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO），同時堅決反對國家從親西方轉向親俄羅斯。

佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）透過電視發布聲明稱，「今天我針對該法案動用否決權…該法案本質上傾向俄羅斯，而且與我國憲法互相抵觸。」

布魯塞爾先前就曾警告，該法案與喬治亞加入歐盟的申請「無法相容」，且入盟申請已被納入該國憲法。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天在社群平台X上表示，佐拉比契維利動用否決權，提供該國「進一步反思的機會」。

他呼籲喬治亞國會議員「充分利用這個機會之窗」，以讓喬治亞繼續走在加入歐盟的道路上。

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儘管總統動用了否決權，「喬治亞之夢」仍有足夠票數來推翻否決。且由於喬治亞為內閣制國家，佐拉比契維利的總統職位基本上有名無實，實權掌握在總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）手上。

根據這項法案，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。相關產業的幾乎所有團體都將受到影響。（譯者：施施）1130519

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