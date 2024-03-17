俄媒：喬治亞分離地區南奧賽提亞討論併入俄國

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，脫離高加索國家喬治亞並宣稱獨立的南奧賽提亞（South-Ossetia），已經跟莫斯科官員討論併入俄羅斯。

路透社報導，俄軍在2008年一場5日戰爭中，擊退試圖收復南奧賽提亞的喬治亞軍隊，隨後於同年承認南奧賽提亞和另一個喬治亞分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家。委內瑞拉、尼加拉瓜、諾魯、敘利亞也承認兩地獨立。

但西方國家指控俄羅斯實質併吞了占喬治亞1/5國土的南奧賽提亞和阿布哈茲，喬治亞也想收復兩地。

俄新社報導，南奧賽提亞議會議長艾波羅夫（Alan Alborov）被問及舉辦入俄公投的可能性時說：「我們正在跟俄方密切協調，全面討論這些議題，將我們的雙邊關係和條約納入考量。」

根據俄新社，俄國支持的南奧賽提亞領導人賈格洛伊夫（Alan Gagloev）去年表達希望當地正式併入俄羅斯。

南奧賽提亞在1991至1992年一場數千死的戰爭中脫離喬治亞的統治，並與鄰國俄羅斯的北奧賽提亞（North Ossetia）維持緊密關係。

絕大多數南奧賽提亞人跟喬治亞人屬於不同種族，有他們自己的語言。

幾乎所有南奧賽提亞人都拿了俄羅斯護照，使用俄國盧布（rouble）作為貨幣，當地經濟也仰賴俄國。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130317