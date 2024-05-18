輸液缺貨 衛福部：將評估專案製造時提高健保核價

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）輸液缺貨可能造成全台開刀、住院危機，藥界認為反映健保藥價過低問題。衛生福利部長薛瑞元今天說，除找藥廠洽談專案製造外，另外衛福部未來將討論評估專案製造期間是否提高健保核價。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期卻因違規嚴重，遭勒令關廠，中華民國藥師公會全國聯合會今天發布新聞稿示警，恐釀各大醫院開刀、住院停擺危機。

藥師公會全聯會理事長黃金舜接受媒體電訪時提及，這次缺藥反映的是健保核定藥價制度下，所產生的系統性問題，台灣自2013年起實施藥品費用支出目標制（DET），年年「砍藥價」的結果，導致部分藥品核價過低，藥廠即使持有藥證也不願生產，進而產生寡占甚至獨占市場情形，呼籲政府應儘速實施藥費獨立總額制度，讓醫、藥費用脫鉤，使藥品有合理健保價格。

藥界喊話檢討健保藥價核價制，薛瑞元回應表示，「個別藥品變成『寡占』很難避免」，原廠藥專利過期後，一開始可能會有很多藥廠投入製造，後續因市場競爭關係陸續退出。

薛瑞元說，「價格戰」通常是發展市占率的主要策略，若想要有足夠競爭力就會削價，以至於利潤越來越低，除非成本控制好，否則就會逐漸失去優勢而被淘汰，所以個別藥品形成寡占，可說是必然走向。

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他解釋，政府在這過程中所扮演的角色，在於當出現寡占情況時，首先要防範聯合壟斷、哄抬價格，再來就是當供應出現問題，特定如急救責任醫院的庫存量是否充足；包括生理食鹽水、葡萄糖液等，未來是否列入重要戰備物資中，要求一定天數存量，可再檢討。

回到永豐被勒令關廠造成的藥品供應吃緊議題，薛瑞元表示，因為永豐的市占率很高，又因健保核價很低，食藥署除了找藥廠洽談專案製造外，另外也將跟健保署討論，至少專案製造期間，評估是否能將健保核價提高。（編輯：陳政偉）1130518