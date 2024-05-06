立院內委會考察嘉市 王美惠爭取校園人行道改善

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）立法院內政委員會今天到嘉義市考察，民進黨立委王美惠陪同會勘，順利爭取校園周邊人行道改善，並整合自來水管線汰換及變電箱遷移的道路改善等工程。

王美惠今天率立法院內政委員會，並會同內政部、警政署、自來水公司、台電公司等單位到嘉義市考察，多名市議員也到場關心。

王美惠服務處發布新聞稿指出，在行人權益中，學童行人權益尤為重要，這次優先考察北興國中、文雅國小校園周圍人行道改善工程，期望讓學生能有安全上下學的環境，共需經費約新台幣7000萬元，會勘中已獲得內政部及國土管理署承諾支持。

王美惠表示，大雅路1段人行道及北港路改善工程，2項工程總經費約1億1000萬元，大雅路於人行道改善工程時，同步執行自來水管道汰換更新，而北港路則同步執行變電箱移除等工程。

王美惠指出，相關工程合併施工可減少對民眾影響，經統計嘉義市占用行人道變電箱約有169處，近2年已改善72處。架空桿線電纜113年將再挹注工程費約1億1000萬元進行地下化。

在自來水部分，目前嘉義市自來水管線長度為1071公里，使用30年以上的老舊管線，超過372公里，占全市總管線的35%，比例仍高，113年度將再汰換部分的自來水老舊管線。（編輯：黃世雅）1130506