認列雞價跌價損失 卜蜂第1季獲利年減12.6%

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（中央社記者何秀玲台北6日電）飼料與肉品大廠卜蜂今天公告第1季財報，稅後純益為新台幣3.69億元，年減12.6%，每股純益（EPS）1.25元。卜蜂主管向中央社記者表示，主要因雞隻飼養量供過於求，認列雞價跌價損失所致。

卜蜂主管表示，去年同期飼養量約400萬至450萬羽，但今年第1季農民擔心再發生如去年初的大規模疫情，導致缺雞，因此年初大量飼養，約600萬羽，但需求僅500萬至520萬羽，致使第1季雞隻供過於求。

卜蜂主管預估，今年第2季雞價也不會好，不過第1季已認列跌價損失，「第2季營運壓力才不會這麼大。」

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卜蜂在冷藏生鮮肉品方面，於桃園設置北區RDC的標準化配送中心，以及豬肉分切廠，擴大豬肉及雞肉市占率，預計今年10月蓋好，有望在明年第1季取得CAS認證，並於明年上半年投產。

此外，卜蜂雲林飼料新廠目前月產1萬噸，還未產能滿載，希望未來能月產2萬噸。卜蜂也在台南鹽水成立新型汽冷式白肉雞屠宰場，希望提升現有白肉雞及肉豬屠宰分切量。（編輯：翟思嘉）1130506