南投蜂蜜產量剩2成 馬文君爭取農業天災現金救助

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投蜂蜜採收剩2成，蜂農血本無歸欲哭無淚，國民黨立法委員馬文君今天在埔里鎮召開座談會，希望農業部儘速將蜂蜜納入農業天然災害現金救助，並規劃栽植不同季節的蜜源植物。

馬文君今天召集農業部農糧署、林業及自然保育署、養蜂業者舉行溝通說明會，馬文君指出，南投蜂蜜產量是全台前5名，但疑受氣候影響，今年收成不到2成，蜂農欲哭無淚，因此今天在埔里鎮農會農民教室邀在地蜂農與相關單位溝通，盼啟動農業天然災害現金救助。

馬文君表示，蜂蜜產期與蜜源植物開花期有關聯性，占南投蜂蜜大宗的荔枝蜜、龍眼蜜採蜜期集中3月至5月，但今年荔枝、龍眼疑受氣候異常影響開花率偏低，只剩往年3成到4成，造成蜜蜂採蜜狀況不好，甚至無蜜可採，蜂農面對整年付出血本無歸都很憂心。

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馬文君說，蜂農面對困境，希望農業部比照今年南投荔枝、龍眼災損納入農業天然災害現金救助項目，儘速將蜂蜜納入天災救助，幫助蜂農度過難關，同時研議降低蜂糖成本，避免中間層層剝削。

馬文君表示，請林業署規劃栽植不同季節開花的蜜源植物，建構多層次森林，讓蜜蜂不同季節都能採蜜，增加氣候變遷調適韌性；全球氣候異常日漸嚴重，農業部應協助農民做好旱災應變管理，因應暖化新型態防治作為、提供技術輔導，才能協助農民度難關。（編輯：黃世雅）1130506