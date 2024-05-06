電金齊漲 台股漲192點收20523點

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（中央社記者賴言曦台北6日電）美國聯準會今年仍存降息機會，激勵台股開高整理，電子、金融族群強勢，終場指數守在20500點之上，以20523.31點作收，上漲192.99點，漲幅0.95%，成交值新台幣4126.41億元。

半導體族群今天領軍喊衝，台積電終場上漲6元，收在786元，漲幅0.77%；季報亮眼的十銓下午即將召開法人說明會，盤中亮燈漲停104元至收盤。

鴻海帶量上攻，終場大漲11.5元，收在167.5元，漲幅7.37%；人工智慧（AI）指標股中，緯創、緯穎、廣達、技嘉終場皆漲逾2%。

盤面上表現強勢的族群還有金融類股，終場上漲2.19%；其餘包含水泥、機電、食品、橡膠終場上漲逾1%。

法人分析，市場期待美國聯邦準備理事會（Fed）今年仍可能會降息，加上第1季台灣經濟數據、企業表現佳，激勵具備題材的個股表現，但後續須留意部分漲多個股拉回修正等情況。（編輯：張良知、楊凱翔）1130506