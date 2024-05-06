印尼首季GDP較去年同期成長5.11% 高於預期

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼今天公布第一季GDP（國內生產毛額）比去年同期成長5.11%，高於外界預期。分析稱，主要原因為開齋節時程提前，許多慶祝活動導致民間消費增加，加上2月順利舉行總統大選，並在首輪投票就得出結果。

印尼統計局（BPS）今天公布第一季GDP增幅，比去年同期成長5.11%，高於外界預期的5%，也比去年第4季5.04%還高。

印尼金融銀行（Bank Danamon）經濟學家伊爾曼（Irman Faiz）向中央社指出，今年第一季GDP表現反映強勁的國內消費，特別是民間消費為GDP貢獻了2.6%。另外，政府支出也有所貢獻，因為社會保障支出的增加，政府也對GDP貢獻了1.1%。

他說：「今年的齋戒月落在第一季，許多節慶活動增進民間消費；另外，總統選舉也使公共支出增加，且這次大選在首輪中就得出結果，也促進經濟成長。」

不過，伊爾曼也表示，印尼國內經濟未來可能面臨「長期高利率」的挑戰，這可能進一步削弱全球和國內需求。他指出，全球需求疲軟導致印尼出口下降，此趨勢將會持續一整年。

伊爾曼說：「因此，我們預期第二季的GDP成長率將放緩至4.9%。」（編輯：周永捷）1130506