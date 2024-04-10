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印尼喜迎開齋節 穆斯林赴墓園為逝者祈禱

2024/4/10 22:44（4/10 22:56 更新）
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家庭成員超過12人的印尼穆斯林艾米爾一家人，在開齋節到墓園為死去的父母祈禱。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
家庭成員超過12人的印尼穆斯林艾米爾一家人，在開齋節到墓園為死去的父母祈禱。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼今天慶祝開齋節，許多人清晨就到清真寺禱告，結束後則到墓園為逝者祈禱。雅加達多個墓園擠滿民眾圍著墓碑誦讀可蘭經，現場有小販賣鮮花與小吃，莊重又充滿節慶氛圍。

今天是印尼開齋節，從昨晚齋戒月結束直至清晨，雅加達宛如不夜城，許多人遊街慶祝，鞭炮聲響徹雲霄。清真寺擠滿晨禱民眾，各地人潮湧現，過節氣氛很濃厚。

印尼穆斯林通常會在開齋節這天盛裝打扮，在晨禱結束後與家人到墓園為逝者祈禱。雅加達南區的一座墓園上午就聚集許多民眾，他們向路邊小販購買玫瑰花水和鮮花，簡單清理墓地和墓碑後撒上花瓣，圍成一圈共同誦讀可蘭經。

穆斯林諾薇（Novi）是其中之一，她與家人一起到父親墳前禱告，並告訴中央社，父親在幾年前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，這是第3年到墓園過開齋節，「少了父親陪伴，（到墓園）成為我們的慶祝方式」。

諾薇補充，印尼人通常會到親戚或家人的墳墓祈禱，因為開齋節對穆斯林而言是個重要的日子。

家庭成員超過12人的艾米爾（Emil）一家人，今天也到墓園為逝世的父母祈禱，他說，有些人會在家中禱告，有些則會到墓園祈禱，並說：「我們全家人在這裡誦讀可蘭經，為已逝的父母禱告，並在墓地放上鮮花。」

開齋節到墓園為先人禱告是印尼穆斯林的傳統，墓園氣氛莊重又充滿節慶氛圍，除了有販售鮮花和玫瑰花水的小販，也有人擺攤賣傳統糕點、牛肉丸和牛奶，甚至還有玩具等。

小販哈里（Heri）向中央社表示，開齋節開始後3天，各地墓園會聚集許多來追思祈禱的民眾。每年這時候，他都會從雅加達的GBK國家體育場移到公共墓園擺攤。

哈里指出，「從早上8時開始，墓園就擠滿人潮」，並透露今天的收入很不錯，會持續擺攤到週末。（編輯：張芷瑄）1130410

印尼喜迎開齋節，許多人清晨就到清真寺禱告，結束後則到墓園為逝者祈禱。墓園莊重又充滿節慶氛圍，現場除了有販售鮮花和玫瑰花水的小販，也有人擺攤賣傳統糕點、牛肉丸和牛奶。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
印尼喜迎開齋節，許多人清晨就到清真寺禱告，結束後則到墓園為逝者祈禱。墓園莊重又充滿節慶氛圍，現場除了有販售鮮花和玫瑰花水的小販，也有人擺攤賣傳統糕點、牛肉丸和牛奶。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
印尼穆斯林在開齋節到墓園為逝者禱告，並在墓地上撒上玫瑰花水和鮮花。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
印尼穆斯林在開齋節到墓園為逝者禱告，並在墓地上撒上玫瑰花水和鮮花。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
印尼穆斯林通常會在開齋節這天盛裝打扮，在晨禱結束後與家人到墓園為逝者祈禱。圖為雅加達南區的一座墓園。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
印尼穆斯林通常會在開齋節這天盛裝打扮，在晨禱結束後與家人到墓園為逝者祈禱。圖為雅加達南區的一座墓園。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
雅加達南區一座墓園在開齋節這天，擠滿為先人禱告的民眾，他們各自圍著墓碑誦讀可蘭經。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
雅加達南區一座墓園在開齋節這天，擠滿為先人禱告的民眾，他們各自圍著墓碑誦讀可蘭經。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月10日
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