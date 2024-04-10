慶祝開齋節 印尼總統府舉行「開放日」供民眾參觀

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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼今天迎開齋節，許多達官顯要在這天會邀親友到家中作客。受疫情影響，總統府獨立宮（Merdeka Palace）睽違4年，重新舉行「開放日」（Open House）吸引許多民眾參觀。

今天是印尼開齋節，重頭戲之一是「開放日」，許多達官顯要會在連假期間，邀請親友及一般民眾登門祝賀，並準備豐盛食物招待賓客。

位於雅加達的獨立宮，過去4年因疫情而停辦「開放日」，今天再次舉行，吸引各部會首長及一般民眾參觀。這也是總統佐科威（Joko Widodo）任內的最後一次總統府「開放日」，他將在今年10月結束任期。

許多民眾一早盛裝打扮，不到7時就到獨立宮前排隊，準備進入總統府參觀，為的就是要與佐科威近距離見上一面，並接受祝福。

「羅盤報」（Kompas）報導，國家發展計劃部長蘇哈索（Suharso Monoarfa）在參加總統府的「開放日」後向媒體表示，他觀察到許多居民對「開放日」充滿熱忱，這顯示他們仍非常喜歡總統。

他指出，總統很高興能在疫情後首次舉辦的「開放日」中，與民眾見面。

同樣出席「開放日」的通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）則指出，總統府為民眾提供各種印尼美食，像是傳統蛋糕及「印尼米糕」（Lontong）等。

在2月總統大選中落敗的候選人阿尼斯（Anies Baswedan）和甘查爾（Ganjar Pranowo）今天也各自舉行慶祝活動，並邀請民眾到家中給予祝福。唯獨總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）未舉行任何活動。

阿尼斯與甘查爾在大選結果公布後，針對選舉中的諸多爭議向憲法法庭提出訴訟。法院預計4月22日宣布裁決。（編輯：張芷瑄）1130410