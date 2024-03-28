印尼法院審理大選爭議 副總統當選人資格再成焦點

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼憲法法院昨天舉行總統大選爭議訴訟案首場聽證會，聽取敗選候選人阿尼斯和甘查爾所呈交的控狀。他們指控國家干預選舉、現任總統佐科威任人唯親，並要求重新舉行大選。

印尼選舉委員會（KPU）日前確認2月舉行的總統大選由普拉伯沃（Prabowo Subianto）獲勝，但他的對手阿尼斯（Anies Baswedan）和甘查爾（Ganjar Pranowo）都拒絕承認敗選，2人上週先後向憲法法院提出訴訟。

印尼憲法法院昨天開始審理大選爭議的訴訟案，阿尼斯和甘查爾都出席了首場聽證會，吸引大批媒體關注。

印尼最大的英文報紙「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，阿尼斯在聽證會上表示，2024年總統選舉「不公正」，且存在來自政府「前所未有」的大規模干預。

阿尼斯說：「如果我們現在不糾正，將為未來各層級的選舉創造先例，選舉期間發生的事情將被視為正常行為及一種慣例。」他指控，大選中存在廣泛的國家干預行為和裙帶關係，並呼籲在修正後重新舉行投票。

甘查爾則在聽證會上表示，總統佐科威（Joko Widodo）在選舉過程中「濫用權力」。

甘查爾的副手馬福（Mahfud MD）過去曾擔任憲法法院首席大法官，他敦促大法官們在拯救國家民主上「發揮作用」，別只讓「接近權力的人」贏得選舉。

印尼選舉委員會21日確認總統候選人、國防部長普拉伯沃與他的副手吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以58.59%的得票率取得壓倒性勝利，當選下任正副總統，預計10月20日就任。

阿尼斯的法律團隊指控佐科威靠內閣成員到村長等各個級別的官員，及社會援助計劃等國家政策，為普拉伯沃和其副手吉伯朗爭取支持。另外，他們也對吉伯朗的參選資格提出質疑。

作為總統佐科威的長子，吉伯朗受益於去年印尼憲法法院的一項裁決，得以不受年齡限制參選，等同是法院為吉伯朗掃除參選障礙。負責此爭議裁決的首席大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

甘查爾的法律團隊指控佐科威透過憲法法院的裁決，確保吉伯朗的參選資格存在裙帶關係，並呼籲法院在屏除普拉伯沃和吉伯朗的參與下，重新舉行大選，

該法律團隊指出，佐科威任人唯親，透過當時由其親戚安華領導的憲法法院作出裁決，以確保吉伯朗的參選資格。

甘查爾法律團隊的代表律師盧比斯（Todung Mulya Lubis）在聽證會上說：「當一名姑丈做出裁決，為他的侄子鋪上紅地毯，讓他成為普拉伯沃的搭檔時，法院的公信力和誠信已降到最低點。」

2024年大選結果訴訟案將在案件確認後的14個工作日內作出裁決，因此憲法法院已安排4月22日宣讀判決結果。

普拉伯沃與吉伯朗的律師團隊對選舉爭議回應表示，阿尼斯和甘查爾陣營提出的論點是「臆測」，並質疑法院是否有權下令重新投票。（編輯：陳慧萍）1130328