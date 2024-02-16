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印尼大選開出半數選票 防長普拉伯沃大幅領先

2024/2/16 14:34
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（中央社雅加達16日綜合外電報導）印尼選舉委員會今天公布的計票結果顯示，根據已開出的50%選票，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）可望以大幅差距贏得印尼總統選舉。

法新社報導，印尼選舉正式結果預計要到3月底才會公布，但初步跡象指出這位72歲的前將軍將獲選為即將卸任的領導人佐科威（Joko Widodo）的繼任者。

印尼選舉委員會網站顯示，根據現在已開出的半數選票，普拉伯沃以大幅差距贏得56.89%的選票，是票數最近的對手超過兩倍，足以在第一輪選舉中以過半票數勝出。

截至今天早上，前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）的得票率為25.27%，前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）的得票率為17.84%。

普拉伯沃昨晚在社群媒體Instagram上寫道：「感謝上帝，我們必須心懷感激，並持續關注印尼選舉委員會（KPU）的官方結果。」

根據政府核准的民調機構公布的初步結果，普拉伯沃將在第一輪選舉獲得過半選票，普拉伯沃14日依此宣稱這是「所有印尼人的勝利」。先前的大選顯示，這個民調機構公布的結果是可靠的。

但他的兩名對手表示，他們將等到官方結果公布，且都尚未承認敗選。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130216

#普拉伯沃
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