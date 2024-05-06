首次參賽奪全國第一 南投消防員強化心肌梗塞救護

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投消防員陳廷翰、許秝豐首次參加全國性心肌梗塞救護賽就獲第1名，他們平時對心電圖判讀有興趣，高級救護員班結訓後加強研讀心肌梗塞知識並與醫師交流，盼守護縣民健康。

碧興消防分隊員許秝豐、國姓分隊員陳廷翰與彰化縣消防局隊員邱奐晟組隊參加台灣心肌梗塞學會舉辦「到院前心肌梗塞救護大作戰比賽」獲第1名，南投縣長許淑華今天下午頒獎表揚，對於獎金原各新台幣3000元，當場表示自掏腰包3000元，再請消防局加碼4000元。

許淑華接受媒體聯訪表示，南投22個消防分隊、小隊救護車配有12導程心電圖機，是診斷心肌梗塞利器，還有自動心肺復甦機，有好裝備，還得靠專業訓練救護人員操作、判讀，才能協助病患到院前得到最好緊急救護，許秝豐、陳廷翰卓越表現，展現消防局訓練成果。

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許秝豐、陳廷翰表示，搶救心肌梗塞是與時間競賽，他們原本就對心電圖判讀有興趣，去年剛從高級救護員班結訓，打鐵趁熱加強研讀心肌梗塞相關書籍，並與醫師討論症狀判斷及處置等專業知識，競賽包含問答、心電圖判讀、操作，透過良好團隊合作才能有佳績。

南投縣消防局表示，今年競賽共有全國20支隊伍參賽，需對心肌梗塞有相關認知及急救知識，在激烈競爭下，由南投縣消防局人員奪下第1名及獎金1萬元；縣內22個消防分隊救護車配有12導程心電圖機，協助到院前診斷危及生命急症，減少患者心臟缺氧受損。（編輯：黃世雅）1130506