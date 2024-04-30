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彰化萬人健檢6旬翁突倒地 電擊壓胸救回一命

2024/4/30 18:07
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）63歲老翁28日參加彰化縣萬人健檢活動時，因急性心肌梗塞突然失去意識昏迷倒地，沒有呼吸心跳，醫護人員上前急救，消防員到場使用AED電擊，施行心肺復甦術救回一命。

彰化縣消防局今天發布新聞指出，4月28日彰縣衛生局在大村鄉大村國小舉辦萬人健檢活動，老翁在候診區等待接受健檢時，突然跟妻子說感覺身體不太舒服，沒多久就失去意識昏迷倒地，也沒有呼吸心跳。

衛生局人員見狀立即打119求救，消防隊員到場後，立即使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）幫老翁電擊3次，同時使用自動心肺復甦機與自動給氧機，施行心肺復甦術壓胸與給氧。

幫老翁急救的林姓消防員說，案發地點距離消防隊車程不到2分鐘，抵達現場時有4名醫護人員正在實施心肺復甦術，送醫途中也持續壓胸與給氧，救護車才剛抵達員林基督教醫院，病患就已恢復呼吸心跳。

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員基醫院急診室主任李旭雲說，病患沒有心臟病史，因急性心肌梗塞導致昏迷，失去呼吸心跳，幸好當下有專業醫護人員幫忙急救，而病患暈倒時頭部有撞到，擔心有腦出血，急診先做電腦斷層掃描後接著再做心導管，術後已恢復清醒，狀況穩定。

彰化縣消防局表示，急性心肌梗塞病患致死率高，若無及時接受專業急救處置，約有一半病患在到院前就已經死亡，且依據消防局統計，每個月平均有115件到院前心肺功能停止案件，其中有7成發生在住宅，呼籲民眾報名參加心肺復甦術和AED認證訓練，關鍵時刻就能伸出援手。（編輯：郭諭儒）1130430

#彰縣衛生局
#彰化縣消防局
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