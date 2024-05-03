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南投免費篩檢心房顫動 2年服務逾4萬人

2024/5/3 17:40（5/3 17:51 更新）
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南投縣衛生局3日下午舉辦心房顫動篩檢快速就醫成果發表會，指出2年來共服務4萬3511人，協助696人就醫檢查，其中499人確認有心房顫動、腦梗塞、心衰竭等心血管相關疾病。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年5月3日
南投縣衛生局3日下午舉辦心房顫動篩檢快速就醫成果發表會，指出2年來共服務4萬3511人，協助696人就醫檢查，其中499人確認有心房顫動、腦梗塞、心衰竭等心血管相關疾病。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年5月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣衛生局在各鄉鎮衛生所辦理免費心房顫動篩檢，2年服務4萬3511人，協助696人就醫檢查，其中499人確認有心房顫動、腦梗塞、心衰竭等心血管相關疾病，早期發現早期治療。

縣府衛生局今天下午舉辦心房顫動篩檢快速就醫成果發表會，南投縣副縣長王瑞德出席表示，南投扶輪社等11個團體2022年捐贈14部「30秒即時心電圖量測儀」，進駐社區針對有意願成年人、50歲以上者進行心房顫動篩檢，全縣共4萬3511人受惠，其中50歲以上占8成。

王瑞德說，其中初篩716人疑有心房顫動，協助696人就醫完成進一步檢查，後續確認患有心房顫動、腦梗塞、心衰竭、各類心臟病等心血管疾病共499人，有效且快速協助鄉親就醫改善，感謝協助篩檢單位及醫護，因為大家努力，2年完成4萬3511人篩檢服務。

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台中榮民總醫院院長、心臟專科醫師陳適安出席說，很高興與南投縣政府配合執行檢測計畫，醫院負責資料判讀及後續轉診就醫，心房顫動是常見的一種心律不整，患者腦中風機率是正常人4倍至5倍，因此，透過篩檢找出潛在中風高風險者並儘速治療可有效預防。

南投縣衛生局長陳南松表示，心房顫動屬陣發性，不一定篩檢時都能發現，因此定期篩檢非常重要，這項服務透過智慧輔助系統搭配心臟專科醫師雲端協助，將初篩異常民眾就近透過衛生所轉介轄內醫院，儀器持續設在全縣13鄉鎮市衛生所為縣民免費服務。（編輯：黃世雅）1130503

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