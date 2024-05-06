工總：碳費3子法草案 缺乏借鏡產業實務減碳經驗

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（中央社記者劉千綾台北6日電）環境部將於明天召開第3次碳費費率審議會，工總今天表示，碳費子法給予高碳洩漏風險行業優惠費率，但應明確定義適用產業別，此外主要競爭國家對鋼鐵業焦炭、水泥業石灰石等並無徵收碳費，呼籲政府也須對特定項目予以免徵。

工總代表表示，明天環境部將在會中報告碳費3子法，並提出日本、韓國、新加坡等競爭對手國家碳定價執行過程，並不會觸及實際碳費費率的討論。

環境部近日預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」以及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法，其中針對提出自主減量計畫的高碳洩漏風險行業給予優惠費率，初步盤點有鋼鐵、水泥等事業。

工總表示，對於高碳洩漏風險行業應有明確定義，且目前子法草案相關規定，缺少借鏡產業實務減碳經驗。以自主減量計畫、指定目標與優惠費率為例，若優惠費率給予大幅優惠，但指定目標卻是無人能達到、形同虛設，「看的到吃不到」，對於產業實質減碳毫無幫助，徒增成本而已。

碳費攸關產業競爭力，工總強調，台灣為出口導向國家，碳費應考量跨國公平性，確保廠商單位產品負擔碳成本與競爭國一致，因此台灣碳費費率不應高過競爭對手國。

工總進一步指出，若國際主要競爭對手沒有徵收碳費的項目或有免費核配措施，環境部應該要深入評估，例如鋼鐵業冶金用煤及焦炭、水泥業石灰石，其排放量應予以免徵；新加坡、日本的起徵費率低，就是在避免初期對產業造成過度的衝擊。

工總也表示，碳費制度應參考背景條件相近的亞洲鄰近競爭國設計，而非能源與產業結構與台灣相差迥異的歐盟國家。歐盟碳價高的國家，如瑞典、挪威，因地緣優勢，其再生能源及核能占其能源結構超過9成，也不以出口導向製造業作為產業發展策略。若檢視再生能源僅27%，且以製造業為主的波蘭，則無論碳稅或排放交易的實質碳成本，都不到新台幣100元。

工總提醒，碳費衝擊評估應包含產業承受能力及物價上漲衝擊的考量，且若碳費成本超過公司淨利且無法完全轉嫁，將導致公司降薪、裁員，衍生失業問題；以鋼鐵、石化業屬產業碳關聯性高行業，相關就業人數約150萬人，降薪或裁員將影響150萬戶家庭，近全台2成人口。

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至於基準年排放量設定，工總表示，環境部擬採2019至2023年的5年平均值，但該期間適逢疫情爆發及俄烏戰爭，並非業界常態生產狀態，無法反應具體產能及排放量，因此建議可參考空污許可證作法，採2017至2023年任選3年取平均值，以保留彈性。

工總最後呼籲，自主減量計畫及指定目標應有合理設計，應將產業早期配合政府政策所投入減量成果併入基準年計算，才可以解決產業先減先輸的不公平問題。（編輯：潘羿菁）1130506