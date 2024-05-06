藍委再提散會動議 綠：就算沒收一切也沒收不了民意

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（中央社記者林敬殷、王承中台北6日電）立法院司法及法制委員會今天排審國會性平、秘密會議等國會改革法案，國民黨立委再度以席次優勢通過散會動議。民進黨立法院黨團會後舉行記者會，譴責國民黨心虛，害怕逐條審查，但就算沒收一切，也沒收不了民意。

國民黨立委今天再次在立法院司法及法制委員會提散會動議，使得民進黨立委提案的國會改革法案，無法在委員會逐條討論。

民進黨團會後舉行記者會，民進黨團總召柯建銘表示，今天這樣的結果早在預料之中，國民黨團的政治目的就是在520前一定要表決，所以，押好時間，將國民黨的版本在4月15日前強制送出委員會，才能夠在5月17日進行表決，這是國民黨的政治操作。

柯建銘說，國會改革方案應該在立法院討論，藍白合作在立法院沒收一切，沒收憲法、沒收所有程序，沒收民主，國民黨立委羅智強上週說會議室的麥克風也必須沒收，「但你們可以沒收民意嗎？可以沒收民心嗎？」

柯建銘表示，藍白乾脆開一張清單，要民進黨團幹部三長不能參加委員會，連麥克風都可以沒收，還有什麼不能做的嗎，儘管放馬過來。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，今天委員會討論有關國會反性騷擾條款、強化秘密會議防止洩密，及涉密立委前往中國要事前登載、事後報告，強化立委利益迴避的作為，這些是社會高度支持，國民黨害怕進入逐條討論，今天委員會只有16條條文，國民黨1條都不給審查，這會期司委會已浪費11天寶貴時間。

吳思瑤說，民眾黨團總召黃國昌今天再一次神隱，再一次當薪水小偷，巧妙扮演「傅」隨組織角色，協助國民黨提出散會動議，讓委員會中心主義又被踐踏，實質討論又被沒收。黃國昌如果真的支持國會反性騷擾，今天應該來開會，而不是神隱，明助國民黨。

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁在委員會發言表示，不管是洩密，還是各種的不當行為，應該要修刑法，由國家法令來約束，都可以加重其刑，而不是把立法院當秀場，在這裡演猴戲。

傅崐萁表示，這是一個有尊嚴的國會，但民進黨卻要國會議員出門都要跟民進黨政府報備，要讓行政權來監督立法權，真的是天大的笑話。執政黨的立委要把自己閹割，他沒有意見，但是請不要踐踏在野黨。國會最基本的尊嚴都蕩然無存，這種會還有需要繼續開嗎。（編輯：蘇志宗）1130506