對手棄權 女拳王林郁婷摘全大運生涯第8金

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（中央社記者黎建忠台中6日電）台灣女拳王林郁婷今天在全大運女子64公斤級金牌戰，靠著對手棄權不戰而勝，如願拿下生涯在全大運的第8面金牌，也是她代表輔仁大學的首金。

林郁婷在去年杭州亞運替台灣摘下史上首面女子拳擊金牌，也如願取得巴黎奧運的參賽資格，儘管這次參加全大運想要以賽代訓，不過對手實力都有明顯落差，今天金牌戰對手更是直接棄權。

林郁婷在接受媒體訪問時說，自己當然很想打，不過遇到這種情況也沒有辦法，就只能靠訓練把今天的量訓練完。

瞄準巴黎奧運金牌而戰的林郁婷，預計5月11日出發前往烏茲別克移地訓練2個月，等於下次回台灣就要準備前往奧運。

林郁婷透露，這次去移地訓練就是想要複製杭州亞運的奪金成功模式，一切都由當地知名教練穆拉特安排統籌，到時候會安排5、6名男子選手陪練，增加自身的強度。

上屆東京奧運林郁婷首輪意外落敗，經過3年沉澱，面對今年的巴黎奧運，讓她更是勢在必得。

林郁婷表示，「我現在就是按部就班的照表訓練，不會刻意去想成績的事，所有選手去奧運一定都是想要拿獎牌的，但我還是盡量保持平常心。」（編輯：李亨山）1130506

代表輔仁大學出賽的拳擊好手林郁婷（藍衣者）6日在113年全大運公開女生組第6量級決賽登場，一開賽對手就拋出毛巾棄權，林郁婷順利收下金牌。中央社記者王騰毅攝 113年5月6日