效法悍將陳金鋒精神 林郁婷拚巴黎奧運金牌

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（中央社記者陳容琛新北4日電）台灣巴黎奧運拳擊女將林郁婷、吳詩儀今天攜手為中職富邦悍將開球，林郁婷笑說，期盼效法悍將總教練陳金鋒的精神，並在奧運五環殿堂摘金奪冠。

林郁婷與吳詩儀去年在杭州亞運提前搶下巴黎奧運參賽門票，林郁婷更勇奪女子57公斤級金牌，締造拳擊女子隊史紀錄。如今兩人攜手替悍將開球，由林郁婷擔任投手，吳詩儀則站在打擊區，林郁婷接受媒體聯訪時開玩笑表示，從高中就在準備這一刻。

「畢竟我是鶯歌工商畢業，當時我們拳擊隊很常為棒球隊加油，我也有很多同學是棒球隊的，所以接觸棒球很長一段時間。」林郁婷笑說，還好沒有「挖地瓜」，否則就有點漏氣。

吳詩儀則透露，她其實一直很想要挑戰當投手，「不過我也想嘗試當打者，所以期待下一次機會。」

對於最有印象的悍將選手，林郁婷說，絕對是總教練陳金鋒，賽前她還化身為粉絲，特別要簽名、合影留念，「鋒哥代表台灣前進大聯盟，這股精神很值得學習。」

目標在巴黎奧運摘金、補足生涯最後一塊拼圖，林郁婷透露，接下來預計將參加2場國際賽，「距離上次比賽已經隔了半年，太久沒比賽會生疏，像2月去義大利移地訓練，自己都想跳下去打。」

她並補充，5月將赴烏茲別克總集訓，會抱著討教精神，面對來自戰鬥民族的訓練。

吳詩儀則準備5月啟程前往荷蘭比賽，並計劃再轉往中國移地訓練，「最近也有嘗試一些新的東西，希望完整地呈現在奧運舞台給大家看。」（編輯：龍柏安）1130404