悍將4/3-4開幕主題日 林昀儒林郁婷吳詩儀開球

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊開幕週主題日，將邀請代表台灣出戰巴黎奧運的國手開球，4月3日邀請桌球好手林昀儒、4月4日則由「台灣拳后」林郁婷、「拳擊女俠」吳詩儀開球。

悍將開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天的開球嘉賓在今天公布，4月3日將邀請桌球好手「小林同學」林昀儒開球。

台灣大哥大贊助好手22歲的「小林同學」林昀儒在東京奧運一戰成名，與鄭怡靜搭檔的混合雙打拿下銅牌，是台灣參加奧運史上第一面「純本土」奧運桌球獎牌，在球場上總能展現冷靜沈著的一面，3月在WTT新加坡大滿貫賽闖進4強，世界排名上升至第6，8月林昀儒將代表台灣出征巴黎奧運，4月3日先到悍將開幕戰，為比賽開出好球，這也是林昀儒繼2021年東京奧運後，再臨新莊城堡為悍將開球。

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4月4日由「台灣拳后」林郁婷、「拳擊女俠」吳詩儀共同為比賽開球，林郁婷克服低潮，在去年杭州亞運過關斬將，拿下史上首面女子拳擊亞運金牌，勵志故事感動無數人，「拳擊女俠」吳詩儀同樣在杭州亞運拳擊擂台上表現精彩，勇奪銅牌也打下奧運參賽資格，林郁婷、吳詩儀同樣要在巴黎奧運的最高殿堂，力拚再創台灣拳擊新歷史

此外，兩天「Go Stronger #夠悍」主題日，也將請到新莊在地知名表演團體，用精彩的表演為新球季揭開序幕，4月3日請到連續多年參與新北市國際鼓藝節及節慶活動演出的「新莊國中鼓藝團」，其表演強而有力，令人驚艷，4月4日由征戰國內外比賽屢創佳績的「輔仁大學競技啦啦隊」開場，身為競技啦啦隊的常勝軍，流暢的動作，搭配活潑舞蹈，絕對撼動全場氣氛。（編輯：李亨山）1130326