拳擊巴黎奧運世界區資格賽 李承威拚到抽筋仍遭淘汰

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（中央社記者陳容琛台北5日電）過去是拳擊好手林郁婷陪練員的李承威，今天在義大利舉行的2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽首戰，一度拚到抽筋，可惜仍以0比5遭到淘汰。

過去李承威一直是林郁婷的貼身陪練員，不過在所有人的鼓勵下，2022年開始破繭而出，正式成為國手，去年更在世界男子拳擊錦標賽的54公斤量級，以5比0擊敗香港職業拳王曹星如，技驚四座。

力拚前進巴黎奧運，李承威今天在資格賽面對波多黎各好手帕根（Caleb Pagan），不過卻在前2回合不敵對手，即便第3回合攻勢加劇，可惜仍難以改變局勢，因而落敗。

李承威結束比賽後，準備搭接駁車回飯店時，一度寸步難行、重心不穩，他在接受隨行媒體採訪時表示，「剛下擂台時手已經抽筋，上車時腳開始抽筋，真的是為了搶攻，把最後的體力在第3回合用掉了。」

指導教練曾自強賽後表示，第2回合其實有機會製造對手扣分，「如果扣分這場就難說，但比賽就是這樣，前2回合被壓制，第3回合就很難攻。」帕根在第2回合一直低頭蹲低，被裁判警告過，李承威透露，當時教練指示進攻讓裁判扣分，「但他低了好幾次都沒扣。」

首輪即不慎落敗，李承威自認處於最佳狀態，雖然輸掉比賽會難過，但抱持著正面心態，「前段時間備戰狀況有發揮出來，輸沒關係，還有下一次。」

巴黎奧運拳擊項目，台灣已經有林郁婷、吳詩儀、甘家葳、賴主恩等2男、2女取得參賽資格，至於備受期待的黃筱雯、陳念琴則要在這場資格賽力拚前4名搶下奧運門票。（編輯：李亨山）1130305