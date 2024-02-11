吳詩儀拚巴黎奧運 媽媽不辣麻婆豆腐暖心添動力

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）趁著過年期間返家大啖媽媽拿手菜，拳擊女將吳詩儀透露，最愛「不會辣」的麻婆豆腐，這道菜讓不吃辣的她感受到家人的在乎及體貼，短暫充電後她將前往國外移地訓練，備戰巴黎奧運。

從國中參加拳擊社，到踏上東京奧運殿堂，吳詩儀去年杭州亞運摘銅後為自己拳擊生涯寫下新的里程碑，家人也從一開始擔憂受傷，到後來全力支持，關注她每一場比賽。

即使家裡麵店生意再忙，吳詩儀媽媽依舊不忘抽空看比賽，吳詩儀接受中央社記者訪問時表示，當時媽媽看她亞運比賽，「在廚房備料的時候，一直對電視喊攻擊、攻擊」。

事後聽姊姊轉述媽媽可愛的一面，讓吳詩儀有點哭笑不得，「我想客人那時候可能會覺得，為什麼廚房裡面那麼吵？」

吳詩儀帶回這面亞運拳擊銅牌也讓家人與有榮焉，還在店裡掛上印有她照片的大型海報，只是這讓原本就害羞吳詩儀有點難為情，她說：「原本照片沒那麼大張，現在越換越大，我現在只敢趁著午休進去店裡面。」

由於2、3週才有時間回家一趟，吳詩儀在國訓中心最想念的就是媽媽拿手菜，而她最愛就是「不會辣」麻辣豆腐，她透露，全家只有她不吃辣，媽媽特地為她特製這道菜，讓她感受到家人的在乎跟體貼，「而且超好吃、有夠下飯」。

至於一年一度的除夕夜，吳詩儀和家人有時在自家麵館圍爐，乾燒黃魚以及塔香茄子炒肉末都是吳媽媽的拿手好菜，只是看著媽媽忙進忙出，家人都快吃飽了，媽媽還在廚房煮菜，也讓吳詩儀相當不捨，即使有體重控管的壓力，為了媽媽也會多吃幾口年夜飯，她說：「吃完再去跑一下就好，畢竟過年期間還是要運動。」

距離巴黎奧運只剩5個月，吳詩儀今年過年與家人相聚時間並不多，大多數人可能春節有7天連假，而她與隊友陳念琴將提前開工，一同前往國外移訓，談到移訓地點，教練柯文明則神秘地表示：「是秘密」。

吳詩儀去年更換教練，目前與陳念琴屬於同個教練團隊，且2人僅相差1歲，她透露，在陳念琴身上不僅看到「大姐姐風範」，對她而言，陳念琴更扮演心靈導師的角色，總能在她迷茫時適時指點迷津。

看著陳念琴正在為2月底登場的奧運資格賽努力備戰，吳詩儀對陳念琴有信心，期待能再度攜手前進奧運。

上次東京奧運因有傷在身、備戰期一度陷入自我懷疑，但能在五環殿堂能闖進16強，吳詩儀認為，這一勝意義重大，代表她不是全然沒有機會。

面對即將到來第2次奧運，吳詩儀表示，首要目標先拚獎牌，她笑著說：「但教練一定會說，目標要說拿金牌。」（編輯：龍柏安）1130211