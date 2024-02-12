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澎湖小子跳進奧運 林昱堂：沒有壓力拚到就是我的

2024/2/12 11:21（2/12 11:36 更新）
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出身澎湖的跳遠好手林昱堂是台灣首名拿到巴黎奧運參賽資格的田徑選手，儘管是首度參賽，但他完全沒有壓力，要用菜鳥精神力拚世界名將。圖為林昱堂於112年全國運動會出賽時留影。中央社記者黎建忠攝 113年2月12日
出身澎湖的跳遠好手林昱堂是台灣首名拿到巴黎奧運參賽資格的田徑選手，儘管是首度參賽，但他完全沒有壓力，要用菜鳥精神力拚世界名將。圖為林昱堂於112年全國運動會出賽時留影。中央社記者黎建忠攝 113年2月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣田徑跳遠好手林昱堂靠著去年在泰國亞錦賽的驚天一跳，成為台灣首名取得巴黎奧運田徑入場券的選手，儘管是奧運殿堂初體驗，但林昱堂笑說：「我沒壓力，跳過了就是我的。」

身高175公分、體重不到60公斤的林昱堂，身型怎麼看也不像是奧運等級的選手，但他靠著出色的百公尺加速能力，加上一顆超級大心臟，讓他在去年7月的田徑亞錦賽以8公尺40打破全國紀錄，並且直接達到巴黎奧運的參賽A標。

來自澎湖的林昱堂，從小就愛蹦蹦跳跳，國中轉學到高雄阿蓮國中才開始認真接觸專業的田徑訓練，就這樣一股腦栽進這個世界。

第1次知道奧運，是2008年北京奧運在家裡看轉播，「好像是從那時候起自己才開始有奧運夢，也知道自己一定有一天能站上那個賽場拚一下。」林昱堂在接受中央社訪問時說。

儘管林昱堂沒有像楊俊瀚、陳傑、鄭兆村、陳奎儒等台灣田徑黃金世代的名氣，但外界對他很有信心，除了他出色的運動表現，還有他那超大條的神經。

對於即將到來的巴黎奧運，林昱堂彷彿一點都不緊張，他認為，現在就是要靠著一場一場的比賽來學習和累積經驗，才會知道要怎麼做才能更穩定，「面對那些世界級的名將我完全沒有壓力，到了奧運賽場上，只要讓我拚到一次就是我的了。」

23歲的林昱堂說，以他的年紀來說在跳遠還算很年輕，接下來會再跟教練討論，看怎樣去一步一步完成目標，「不僅僅是奧運，希望2026年名古屋亞運我也可以站上頒獎台。」1130212

#巴黎奧運
#林昱堂
#楊俊瀚
巴黎奧運
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