澎湖小子跳進奧運 林昱堂：沒有壓力拚到就是我的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣田徑跳遠好手林昱堂靠著去年在泰國亞錦賽的驚天一跳，成為台灣首名取得巴黎奧運田徑入場券的選手，儘管是奧運殿堂初體驗，但林昱堂笑說：「我沒壓力，跳過了就是我的。」

身高175公分、體重不到60公斤的林昱堂，身型怎麼看也不像是奧運等級的選手，但他靠著出色的百公尺加速能力，加上一顆超級大心臟，讓他在去年7月的田徑亞錦賽以8公尺40打破全國紀錄，並且直接達到巴黎奧運的參賽A標。

來自澎湖的林昱堂，從小就愛蹦蹦跳跳，國中轉學到高雄阿蓮國中才開始認真接觸專業的田徑訓練，就這樣一股腦栽進這個世界。

第1次知道奧運，是2008年北京奧運在家裡看轉播，「好像是從那時候起自己才開始有奧運夢，也知道自己一定有一天能站上那個賽場拚一下。」林昱堂在接受中央社訪問時說。

儘管林昱堂沒有像楊俊瀚、陳傑、鄭兆村、陳奎儒等台灣田徑黃金世代的名氣，但外界對他很有信心，除了他出色的運動表現，還有他那超大條的神經。

對於即將到來的巴黎奧運，林昱堂彷彿一點都不緊張，他認為，現在就是要靠著一場一場的比賽來學習和累積經驗，才會知道要怎麼做才能更穩定，「面對那些世界級的名將我完全沒有壓力，到了奧運賽場上，只要讓我拚到一次就是我的了。」

23歲的林昱堂說，以他的年紀來說在跳遠還算很年輕，接下來會再跟教練討論，看怎樣去一步一步完成目標，「不僅僅是奧運，希望2026年名古屋亞運我也可以站上頒獎台。」1130212