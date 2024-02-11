旅日後未曾在台過年 連珍羚異鄉備戰拚奧運金牌

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）自20歲隻身赴日求學發展，在台灣過農曆春節便成「柔道女王」連珍羚過往回憶，透過訓練及會社隊友陪伴遺忘孤單，積極備戰巴黎奧運的她，盼在今年解鎖奧運金牌的成就。

連珍羚從大學時前往日本，接受日本山梨學院大學磨練，後來她選擇留在當地，加入日本小松柔道隊，日本對於她而言，猶如第2個故鄉，她說：「從第1年（20歲）去到日本山梨學院讀書、練柔道後，就沒有再回來台灣過農曆年了。」

今年1月底滿36歲的連珍羚，對台、日兩地過新年的差異有深刻體驗，她表示，不同於台灣過年時與一大群親友相聚的熱鬧，日本大多以個人、家庭為主，「簡單吃個飯，然後到了晚上12時，家人們就會一起前往神社敲鐘、參拜，為新的一年祈福。」

初次在日本過農曆年的經驗，至今仍讓連珍羚記憶猶新，她表示，當時語言學校有不少來自中國的學生，她曾受邀一同過年，「大家一起包餃子，這個包法就從最原始的擀麵皮開始，在包餡料的過程中還會放進硬幣，如果吃到的人，就代表一年會有好運。」

在那之後農曆春節，連珍羚不是在歐洲比賽要不就是處在備戰期，緊湊的生活步調，大大沖淡了年味，她透露：「來到日本之後，除了嚴謹的訓練，也很受到學校隊友以及會社隊友的照顧，所以我都沒有過孤單的感覺。」

連珍羚早以習慣生活以柔道為重心，她語氣堅定地表示：「留在日本就是為了學習柔道、增進技術，最終達到自己的目標，所以在情緒的部分，就不會有這麼多鄉愁的問題。」

連珍羚去年杭州亞運奪得金牌後，也為她續拚巴黎奧運增添動力，對於是否在奧運後退休，她並未鬆口，她透露，從9歲練習柔道的那一刻起就愛上這項運動，因此從來沒想過要比到幾歲，「就看自己的身體狀況，能摔到幾歲、就摔到幾歲。」

對連珍羚而言，在完成亞運奪金里程碑後，下一步不僅要拚巴黎奧運門票，她36歲生日願望就是希望能解鎖奧運金牌的成就。（編輯：龍柏安）1130211